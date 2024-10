Corpus Christi area girls high school basketball players to watch in 2024

Girls basketball practices are officially in session with Corpus Christi area teams hoping to make a run to the playoffs and hopefully, a chance to play in the state tournament.

As we turn the page to the new season, here are players to keep an eye on during the 2024-2025 season.

NOTE: Returning players chosen based off statistics received during last season

Corpus Christi-Area Girls Basketball Players to Watch

MiReyna Acuna, jr., London

Mia Adames, sr., Mathis

Justine Aguilar, sr., Flour Bluff

Josette, Aparicio, jr., Taft

Lauren Barker, so., Aransas Pass

Isabella Brown, sr., West Oso

Kaise Burrill, jr., Port Aransas

Wendy Cable, sr., London

Kaylin Cervantes, sr., Alice

Maggie Croft, sr., Flour Bluff

Kate Croft, so., Flour Bluff

Kianie Sargent, sr., Veterans Memorial

Bella Davis, jr., Gregory-Portland

Kyra Davis, sr., Beeville

Abigail DelBosque, jr., Beeville

Rheanna Escamilla, jr., Gregory-Portland

Kaila Flaherty, sr., Rockport-Fulton

Jeslynn Hawkins, jr. Carroll

Kamilia Hernandez, jr., King

Alexis Moron, sr., Skidmore-Tynan

Audrey Galindo, sr., Premont

Ella Garcia, jr., John Paul II

Jazlyn Garcia, sr., West Oso

Leah Gutierrez, so., Bishop

Jae'la Hicks, jr., West Oso

Brooke Jones, jr., Port Aransas

Mireya Leija, sr., Alice

Seyenna Lerma, so., Banquete

Meagan Lazo, so., San Diego

Emma Longoria, sr., San Diego

Hailey Martinez, jr., Miller

Angelica Muniz, sr., Premont

Ava Salinas, jr., Bishop

Abbey Sachanowicz, jr., IWA

Emma Schroedter, jr., Orange Grove

Bradi Fox-Smith, jr., Refugio

Regan Buckner, sr., Veterans Memorial

Kathryn Trevino, sr., Veterans Memorial

Kiyah Taylor, sr., Moody

Holly Nunn, jr., Sinton

Isabella Garcia, jr., Tuloso-Midway

Mika Munoz, so., Santa Gertrudis Academy

Julianna Montalvo, sr., Santa Gertrudis Academy

Ashley Marker, jr., Ingleside

Chicken Luis, jr., Sinton

Zoe Perry, so., Veterans Memorial

Krista Reagan, sr., Sinton

Raina Scott, jr., Aransas Pass

Malaigha Sweats, sr., West Oso

Arieanna Vasquez, sr., Flour Bluff

Milauni Williams, sr., West Oso

This article originally appeared on Corpus Christi Caller Times: Corpus Christi area girls high school basketball players to watch in 2024