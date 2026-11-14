undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Cornelius
📅 Red Cross blood drive at Cornelius Library Nov. 16
12 days ago
📅 Red Cross blood drive at the Cornelius Public Library on Monday, November 16, 2026, from 12:00–5:00 PM.
Stop by 1370 N Adair St, Cornelius, OR 97113 to donate blood and support patients in need. Every donation helps.
La Biblioteca Pública de Cornelius organizará otra jornada de donación de sangre de la Cruz Roja el lunes 16 de noviembre de 2026, de 12:00 a 5:00 pm, en 1370 N Adair St, Cornelius, OR 97113. Cada donación cuenta.
More Info: Calendar • Red Cross Blood Drive
This article includes content summarized and organized with AI tools, which can make mistakes. Learn more.