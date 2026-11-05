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⚠️ Clark Memorial Library closed Nov. 11 for Veterans Day
2 days ago
⚠️ Library closed for Veterans Day on Nov. 11
Clark Memorial Library will be closed on Tuesday, November 11 in observance of Veterans Day.
If you need books, movies, or other services, be sure to stop by before or after November 11, since the building will not be open that day.
The library also shares thanks to our local veterans for their service and wishes everyone an enjoyable holiday.
More Info: Veteran’s Day Hours | Clark Memorial Library
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