📅 Winter Break Play Days for Kids in Chesapeake

Need something fun for the kids over winter break? The City is offering Winter Break – Play Days at Deep Creek, Great Bridge, and Indian River Community Centers.

Registration window: November 18 – December 15, 2026

Play Day dates: December 23, 28, 29, 30

Time: All day (check with the center for exact hours)

Cost: $20 per child, per day

You can register at any community center in Chesapeake. Advance registration is required, and space is limited, so it’s smart to sign up early.

For details or questions, call (757) 382-1337.

Some community center addresses listed include: