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📅 Winter Break Play Days for kids in Chesapeake
📅 Winter Break Play Days for Kids in Chesapeake
Need something fun for the kids over winter break? The City is offering Winter Break – Play Days at Deep Creek, Great Bridge, and Indian River Community Centers.
Registration window: November 18 – December 15, 2026
Play Day dates: December 23, 28, 29, 30
Time: All day (check with the center for exact hours)
Cost: $20 per child, per day
You can register at any community center in Chesapeake. Advance registration is required, and space is limited, so it’s smart to sign up early.
For details or questions, call (757) 382-1337.
Some community center addresses listed include:
- 948 King Arthur Dr., Chesapeake, VA 23323
- 2901 Margaret Booker Dr., Chesapeake, VA 23323
- 2019 Windy Rd., Chesapeake, VA 23324
- 212 Holt Dr., Chesapeake, VA 23322
- 2250 Old Greenbrier Rd., Chesapeake, VA 23325
- 1001 River Walk Pkwy., Chesapeake, VA 23320
- 1217 Godwin Ave., Chesapeake, VA 23324
- 4437 Portsmouth Blvd., Chesapeake, VA 23321
More Info: Calendar • Winter Break Play Days Registration
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