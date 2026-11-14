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Chicago 125, Atlanta 117
By Sportradar,12 days ago
ATLANTA (117)
Daniels 3-5 0-0 6, Johnson 11-26 5-6 27, Okongwu 7-13 1-2 17, Alexander-Walker 6-19 3-4 16, Flemings 0-1 0-0 0, Landale 3-7 5-6 12, Dort 4-10 1-2 10, McCollum 9-16 0-0 20, Wiggins 4-10 0-0 9. Totals 47-107 15-20 117.
CHICAGO (125)
Buzelis 3-8 2-2 11, Okoro 5-10 3-4 15, Smith 6-15 2-2 15, Giddey 5-10 2-5 15, Powell 12-19 5-6 33, Essengue 2-2 0-0 5, Williams 4-7 1-2 13, Claxton 1-3 0-0 2, Hield 5-10 0-0 12, Jones 2-7 0-0 4. Totals 45-91 15-21 125.
Atlanta242930277—117Chicago3327242615—125
3-Point Goals_Atlanta 8-40 (McCollum 2-6, Okongwu 2-7, Dort 1-3, Landale 1-4, Wiggins 1-6, Alexander-Walker 1-11, Johnson 0-3), Chicago 20-50 (Williams 4-6, Powell 4-8, Buzelis 3-7, Giddey 3-7, Okoro 2-6, Hield 2-7, Essengue 1-1, Smith 1-6, Jones 0-2). Fouled Out_Atlanta 1 (Landale), Chicago None. Rebounds_Atlanta 48 (Johnson 11), Chicago 51 (Smith 12). Assists_Atlanta 29 (Johnson 10), Chicago 34 (Giddey 14). Total Fouls_Atlanta 25, Chicago 22. A_19,466 (20,917)