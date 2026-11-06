undefined
Posts
undefined
Followers
Virginia Tech 96, Mercer 67
By Sportradar,8 days ago
MERCER (1-1)
Mabor Makoi 4-5 0-0 8, Goodman 3-7 3-5 9, LaMonte 6-10 7-9 21, Perkins 3-9 0-0 8, Shoulders 0-1 2-4 2, Boyd 4-9 2-3 12, Cherry 1-8 2-4 4, Padegimas 0-0 0-0 0, Steele 1-2 1-2 3, Barr 0-1 0-0 0, Cate 0-2 0-0 0. Totals 22-54 17-27 67.
VIRGINIA TECH (2-0)
Hansberry 9-13 4-5 23, Heide 3-3 0-2 6, Curry 4-15 5-6 14, Elohim 4-6 2-3 11, Hammond 5-11 4-4 16, T.Johnson 4-9 0-0 8, B.Johnson 3-7 0-0 9, Jones 1-3 2-2 4, Sagnia 0-1 0-0 0, Davis 1-1 3-4 5, Atak 0-0 0-0 0, Copeland 0-0 0-0 0, Hull 0-0 0-0 0, Caldarella 0-0 0-0 0, Eltayeb 0-1 0-0 0. Totals 34-70 20-26 96.
Halftime_Virginia Tech 47-24. 3-Point Goals_Mercer 6-20 (LaMonte 2-2, Boyd 2-4, Perkins 2-5, Barr 0-1, Shoulders 0-1, Cate 0-2, Goodman 0-2, Cherry 0-3), Virginia Tech 8-22 (B.Johnson 3-5, Hammond 2-7, Elohim 1-2, Hansberry 1-2, Curry 1-4, T.Johnson 0-2). Rebounds_Mercer 31 (Boyd 6), Virginia Tech 37 (T.Johnson 9). Assists_Mercer 11 (LaMonte 5), Virginia Tech 16 (Curry, Hammond 4). Total Fouls_Mercer 21, Virginia Tech 21. A_5,060 (8,925).