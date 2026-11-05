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Buford

📅 Free Veteran’s Ice Cream Social for ages 50+ in Buford

5 days ago
https://img.particlenews.com/image.php?url=27J2Vj_1GniSdk000

📅 Free Veteran's Ice Cream Social for Ages 50+

Join other community members and veterans for a relaxed afternoon at Bogan Park Community Recreation Center, 2723 N Bogan Rd, Buford.

On Thursday, November 5, 2026, from 1:00 PM to 3:00 PM, you’re invited to come share stories, enjoy fellowship with veterans, and build connections over free ice cream sundaes.

Details:

  • Who: Adults ages 50+
  • What: Veteran’s Ice Cream Social with conversation, camaraderie, and sundaes
  • Cost: Free
  • Where: Bogan Park Community Recreation Center, 2723 N Bogan Rd, Buford
  • When: November 5, 2026, 1:00 PM – 3:00 PM
  • Contact: 678.277.0850 for more info

Bring a friend or a veteran you’d like to honor and enjoy a simple, meaningful afternoon together.

More Info: Event Details - Gwinnett County - Gwinnett

This article includes content summarized and organized with AI tools, which can make mistakes. Learn more.

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