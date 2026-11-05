📅 Free Veteran’s Ice Cream Social for ages 50+ in Buford

📅 Free Veteran's Ice Cream Social for Ages 50+

Join other community members and veterans for a relaxed afternoon at Bogan Park Community Recreation Center, 2723 N Bogan Rd, Buford.

On Thursday, November 5, 2026, from 1:00 PM to 3:00 PM, you’re invited to come share stories, enjoy fellowship with veterans, and build connections over free ice cream sundaes.

Details:

Who: Adults ages 50+

Adults What: Veteran’s Ice Cream Social with conversation, camaraderie, and sundaes

Veteran’s Ice Cream Social with conversation, camaraderie, and sundaes Cost: Free

Where: Bogan Park Community Recreation Center , 2723 N Bogan Rd, Buford

, 2723 N Bogan Rd, Buford When: November 5, 2026, 1:00 PM – 3:00 PM

Contact: 678.277.0850 for more info

Bring a friend or a veteran you’d like to honor and enjoy a simple, meaningful afternoon together.