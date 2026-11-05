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Buford
📅 Free Veteran’s Ice Cream Social for ages 50+ in Buford
5 days ago
📅 Free Veteran's Ice Cream Social for Ages 50+
Join other community members and veterans for a relaxed afternoon at Bogan Park Community Recreation Center, 2723 N Bogan Rd, Buford.
On Thursday, November 5, 2026, from 1:00 PM to 3:00 PM, you’re invited to come share stories, enjoy fellowship with veterans, and build connections over free ice cream sundaes.
Details:
- Who: Adults ages 50+
- What: Veteran’s Ice Cream Social with conversation, camaraderie, and sundaes
- Cost: Free
- Where: Bogan Park Community Recreation Center, 2723 N Bogan Rd, Buford
- When: November 5, 2026, 1:00 PM – 3:00 PM
- Contact: 678.277.0850 for more info
Bring a friend or a veteran you’d like to honor and enjoy a simple, meaningful afternoon together.
More Info: Event Details - Gwinnett County - Gwinnett
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