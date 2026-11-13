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Mysterious Radio Signals That Repeat Every 8 Minutes Traced To Strange Star System 5,000 Light-Years Away
By Douglas Charles,9 days ago
Scientists have discovered a strange star system more than 5,000 light-years from Earth that emits mysterious radio signals every eight minutes. The signals come from a system containing a dead star that spins once every eight minutes and orbits another star every 32 hours. The newly discovered system, called GPM J071507−114153, contains a white dwarf, […] The post Mysterious Radio Signals That Repeat Every 8 Minutes Traced To Strange Star System 5,000 Light-Years Away appeared first on BroBible.
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