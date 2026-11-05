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Boise State Kicked Its Walk-On Manager Off Of The Basketball Team To Make Room For Ineligible Transfer
By Grayson Weir,4 days ago
Brennan Ramirez is no longer a member of the college basketball program at Boise State. He was removed from the roster to make room for Lamar Washington, a fifth-year transfer who is not currently eligible. His career came to an early end as a result of the removal. Now more than ever, college basketball is […] The post Boise State Kicked Its Walk-On Manager Off Of The Basketball Team To Make Room For Ineligible Transfer appeared first on BroBible.
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