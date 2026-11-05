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LeBron James Threatens To Sue ‘Bron’ AI Sports Betting App After Viral Ad
By Jorge Alonso,4 days ago
LeBron James and his team are taking action against an AI sports betting app that appeared to use his likeness in an ad. On Wednesday, an ad for the “Bron” sports betting app went viral on social media for featuring an AI basketball character who wears 23 and looks like LeBron James to promote the […] The post LeBron James Threatens To Sue ‘Bron’ AI Sports Betting App After Viral Ad appeared first on BroBible.