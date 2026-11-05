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Combat
NOAH Lethal Odyssey Tour 2026 Results – November 5th, 2026
By Todd Homegrown,2 days ago
Pro Wrestling NOAH presented their most recent stop on their Lethal Odyssey Tour 2026 on Thursday, November 5th, 2026 and was originally recorded on November 3rd, 2026 from the Katsuki Fureai Cube Matsunaga Multipurpose Hall in Kasukabe, Saitama, Japan. NOAH Lethal Odyssey Tour 2026 aired on Wrestle Universe.
NOAH Lethal Odyssey Tour 2026 Results:
- Manabu Soya defeated Hiroto Tsuruya – (7:17)
- Three Way Match : Dragon Bane defeated Tetsuya Endo and Yuto Koyanagi – (4:11)
- Kazuyuki Fujita & Naomichi Marufuji defeated Black Menso-re & Kenoh – (8:37)
- Team 2000X (Masa Kitamiya & Takashi Sugiura) defeated Atsushi Kotoge & Mohammed Yone – (12:17)
- Team 2000X (Jun Masaoka, Tadasuke & YO-HEY) defeated Hi69, Hiroya Namiki & Shuji Kondo – (9:15)
- Titus Alexander defeated Daiki Odashima – (12:34)
- Alejandro, Kaito Kiyomiya & Yoshiki Inamura defeated Team 2000X (Alpha Wolf, Kai Fujimura & OZAWA) – (16:53)
You can find more pro wrestling and mma results in the Bodyslam.net Results section of the website.
(h/t Cagematch for the results.)