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American Football

Thursday Night Football: Ravens vs. Jaguars – Lineups, Broadcast Info, Game Thread, More

By Patrick K. Flowers,

8 days ago

Week 9 kicks off tonight on Prime Video when the Baltimore Ravens take on the Jacksonville Jaguars on Thursday Night Football.

How to Watch Thursday Night Football: Packers vs. Panthers

  • Kickoff Time: 7:15 pm CT
  • Site: M&T Bank Stadium, Baltimore, MD.
  • Referee: Brad Allen
  • Odds: Jaguars -9.5, O/U 39.5 (via DraftKings Sportsbook)
https://img.particlenews.com/image.php?url=3MyOMG_1GoHDAyY00
Oct 11, 2026; Atlanta, Georgia, USA; Baltimore Ravens running back Derrick Henry (22) runs during the fourth quarter against the Atlanta Falcons at Mercedes-Benz Stadium. Mandatory Credit: Brett Davis-Imagn Images

Ravens Projected Starters

Offense

  • QB – Joe Fagnano
  • RB – Derrick Henry
  • WR – Zay Flowers, Rashod Bateman, Ja’Kobi Lane
  • TE – Mark Andrews
  • OL – Ronnie Stanley, John Simpson, Cam Jurgens, Olaivavega Ioane, Roger Rosengarten

Defense

  • DL – Nnamdi Madubuike, Travis Jones, Calais Campbell
  • LB – Mike Green, Roquan Smith, Trenton Simpson, Trey Hendrickson
  • CB – Nate Wiggins (Q), Marlon Humphrey, Kyle Hamilton
  • S – Malakai Starks, Keondre Jackosn

Specialists

  • Jake Moody (kicker), Ryan Eckley (punter, holder), Nick Moore (long snapper), LaJohntay Wester (kick and punt returner)
https://img.particlenews.com/image.php?url=1OC3es_1GoHDAyY00
Oct 18, 2026; London, ENG; Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence (16) yells during the second half against the Houston Texans at Wembley Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

Jaguars Projected Starters

Offense

  • QB – Trevor Lawrence
  • RB – Bhayshul Tuten
  • WR – Parker Washington, Jakobi Meyers, Brian Thomas Jr.
  • TE – Brenton Starnge
  • OL – Walker Little, Emmanuel Pregnon, Robert Hainsey, Ezra Cleveland, Cole Van Lanen

Defense

  • DL – Travon Walker (Q), Arik Armstead, Ruke Orhorhoro, Josh Hines-Allen
  • LB – Foyesade Oluokon, Ventrell Miller, Dennis Gardeck
  • CB – Travis Hunter, Montaric Brown
  • S – Antonio Johnson, Rayuan Lane III

Specialists

  • Cam Little (kicker), Logan Cooke (punter, holder), Ross Matiscik (long snapper), Ameer Abdullah, Parker Washington (kick and punt returner)

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