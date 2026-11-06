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American Football
Thursday Night Football: Ravens vs. Jaguars – Lineups, Broadcast Info, Game Thread, More
By Patrick K. Flowers,8 days ago
Week 9 kicks off tonight on Prime Video when the Baltimore Ravens take on the Jacksonville Jaguars on Thursday Night Football.
How to Watch Thursday Night Football: Packers vs. Panthers
- TV: NONE
- Streaming:Prime Video
- Radio: Westwood One
- Kickoff Time: 7:15 pm CT
- Site: M&T Bank Stadium, Baltimore, MD.
- Referee: Brad Allen
- Odds: Jaguars -9.5, O/U 39.5 (via DraftKings Sportsbook)
Ravens Projected Starters
Offense
- QB – Joe Fagnano
- RB – Derrick Henry
- WR – Zay Flowers, Rashod Bateman, Ja’Kobi Lane
- TE – Mark Andrews
- OL – Ronnie Stanley, John Simpson, Cam Jurgens, Olaivavega Ioane, Roger Rosengarten
Defense
- DL – Nnamdi Madubuike, Travis Jones, Calais Campbell
- LB – Mike Green, Roquan Smith, Trenton Simpson, Trey Hendrickson
- CB – Nate Wiggins (Q), Marlon Humphrey, Kyle Hamilton
- S – Malakai Starks, Keondre Jackosn
Specialists
- Jake Moody (kicker), Ryan Eckley (punter, holder), Nick Moore (long snapper), LaJohntay Wester (kick and punt returner)
Jaguars Projected Starters
Offense
- QB – Trevor Lawrence
- RB – Bhayshul Tuten
- WR – Parker Washington, Jakobi Meyers, Brian Thomas Jr.
- TE – Brenton Starnge
- OL – Walker Little, Emmanuel Pregnon, Robert Hainsey, Ezra Cleveland, Cole Van Lanen
Defense
- DL – Travon Walker (Q), Arik Armstead, Ruke Orhorhoro, Josh Hines-Allen
- LB – Foyesade Oluokon, Ventrell Miller, Dennis Gardeck
- CB – Travis Hunter, Montaric Brown
- S – Antonio Johnson, Rayuan Lane III
Specialists
- Cam Little (kicker), Logan Cooke (punter, holder), Ross Matiscik (long snapper), Ameer Abdullah, Parker Washington (kick and punt returner)