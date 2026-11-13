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Nong-O drops Rodtang with high kick to reach Grand Prix semifinals at The Inner Circle 38
By BJPENN.COM Staff,10 days ago
A year after their first booking collapsed, two Thai icons finally shared the ring. The 40-year-old veteran left with his hand raised. Nong-O Hama defeated Rodtang Jitmuangnon by unanimous decision in a ONE Flyweight Muay Thai World Grand Prix quarterfinal at The Inner Circle 38 on Friday, November 13. The main event took place at Lumpinee Stadium in Bangkok, Thailand.