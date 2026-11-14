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Addison
Fall Family Resource Fair in Addison Nov. 14
13 days ago
Families can attend NEDSRA's Fall Family Resource Fair on Saturday, Nov. 14, 2026, from 9:30–11:30 a.m. at the NEDSRA Gym in Addison to connect with local agencies that support people with disabilities and enjoy family activities. More information: https://t.co/07DfBKSex1
This content is adapted from materials provided by Bensenville Park District
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