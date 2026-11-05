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Ellwood City
📅 Riverside marching band in Veterans Day Parade Nov. 11, 2026
7 days ago
📅 Marching Band in Veterans Day Parade on Nov. 11, 2026
The Riverside Beaver County School District has scheduled a field trip for the marching band to take part in a Veterans Day Parade.
- What: Marching band participating in a Veterans Day Parade (field trip)
- When: November 11, 2026
- Who: Riverside marching band students (High School Calendar event)
Families of band students may want to mark 11/11/2026 on their calendars if they plan to watch the parade or support their student that day.
More Info: FT - Veterans Day Parade - Marching Band | Riversi...
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