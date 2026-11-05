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Ellwood City

📅 Riverside marching band in Veterans Day Parade Nov. 11, 2026

7 days ago
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📅 Marching Band in Veterans Day Parade on Nov. 11, 2026

The Riverside Beaver County School District has scheduled a field trip for the marching band to take part in a Veterans Day Parade.

  • What: Marching band participating in a Veterans Day Parade (field trip)
  • When: November 11, 2026
  • Who: Riverside marching band students (High School Calendar event)

Families of band students may want to mark 11/11/2026 on their calendars if they plan to watch the parade or support their student that day.

More Info: FT - Veterans Day Parade - Marching Band | Riversi...

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