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Weekend Time Schedule
All Times EST
Saturday, Nov. 14NBA
Denver at New Orleans, 7 p.m.
Dallas at Cleveland, 7:30 p.m.
Brooklyn at Memphis, 8 p.m.
Chicago at Minnesota, 8 p.m.
Detroit at Miami, 8 p.m.NHL
Seattle vs. Carolina at Helsinki, 1 p.m.
Winnipeg at Chicago, 3:30 p.m.
Colorado at Montreal, 7 p.m.
Detroit at Tampa Bay, 7 p.m.
Edmonton at Toronto, 7 p.m.
Florida at St. Louis, 7 p.m.
Minnesota at Boston, 7 p.m.
New Jersey at Washington, 7 p.m.
Ottawa at Pittsburgh, 7 p.m.
Philadelphia at Columbus, 7 p.m.
Buffalo at Dallas, 8 p.m.
San Jose at Utah, 9 p.m.
Calgary at Los Angeles, 10 p.m.
N.Y. Islanders at Anaheim, 10 p.m.T25 COLLEGE FOOTBALL
No. 1 Georgia vs. Missouri, 3:30 p.m.
No. 2 Utah at No. 22 Arizona, 10:30 p.m.
No. 3 Notre Dame vs. Boston College, 3:30 p.m.
No. 5 Miami vs. Duke, Noon
No. 6 Indiana vs. No. 15 Southern Cal, 3:30 p.m.
No. 7 Alabama at Vanderbilt, 12:45 p.m.
No. 8 Texas at No. 24 LSU, 7:30 p.m.
No. 9 Tennessee at Texas A&M, 3 p.m.
No. 10 Texas Tech at Oklahoma St., 9:30 p.m.
No. 11 Wake Forest at No. 25 SMU, Noon
No. 12 BYU vs. Baylor, 7 p.m.
No. 13 Kentucky vs. Florida, 6:15 p.m.
No. 16 Iowa vs. Purdue, 7:30 p.m.
No. 17 Boise St. vs. Oregon St., 6 p.m.
No. 18 Oregon vs. Michigan, 3:30 p.m.
No. 20 South Carolina at Arkansas, 7:45 p.m.
No. 21 Ohio St. vs. Northwestern, Noon
No. 23 New Mexico vs. UNLV, 7:30 p.m.T25 MEN'S COLLEGE BASKETBALL
No. 14 Gonzaga vs. LSU at Spokane, Wash., 3:30 p.m.
No. 16 Texas Tech vs. Stonehill, 1 p.m.T25 WOMEN’S COLLEGE BASKETBALL
No. 6 Texas vs. Tarleton St., 1 p.m.
No. 13 Notre Dame vs. DePaul at White Sulphur Springs, W.Va., 1 p.m.
No. 18 Minnesota vs. Kansas St. at Sioux Falls, S.D., 2 p.m.
No. 23 North Carolina at Penn, 4 p.m.
No. 25 Nebraska vs. Kansas at Sioux Falls, S.D., 4:30 p.m.NWSL - Playoffs
Semifinal
Utah at Washington, NoonOTHER EVENTS GOLF
DP World Tour - DP World Tour Championship, Dubai, United Arab Emirates
LPGA Tour - The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican, Belleair, Fla.
PGA Tour - Austin Championship presented by Compliance Solutions, Austin, Texas
PGA Tour Champions - Charles Schwab Cup Championship, PhoenixTENNIS
ATP - Bybit Stockholm Open, Stockholm
WTA - FAGE WTA Finals Indian Wells, Indian Wells, Calif.
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All Times EST
Sunday, Nov. 15NFL
New England vs. Detroit at Munich, 9:30 a.m.
Buffalo at N.Y. Jets, 1 p.m.
Carolina at New Orleans, 1 p.m.
Houston at Cleveland, 1 p.m.
Jacksonville at Tennessee, 1 p.m.
Kansas City at Atlanta, 1 p.m.
Miami at Indianapolis, 1 p.m.
Minnesota at Green Bay, 1 p.m.
L.A. Rams at Arizona, 4:05 p.m.
Seattle at Las Vegas, 4:05 p.m.
San Francisco at Dallas, 4:25 p.m.
Pittsburgh at Cincinnati, 8:20 p.m.T25 COLLEGE FOOTBALL
No. 19 Mississippi at Oklahoma, 2 p.m.NBA
Indiana at Philadelphia, 1 p.m.
L.A. Lakers at Phoenix, 4 p.m.
Charlotte at L.A. Clippers, 4:30 p.m.
San Antonio at Utah, 5 p.m.
Dallas at Boston, 6 p.m.
New York at Toronto, 6 p.m.
Houston at Washington, 7 p.m.
Atlanta at Milwaukee, 8 p.m.
Oklahoma City at Sacramento, 9 p.m.NHL
Edmonton at Philadelphia, 7:30 p.m.
Calgary at Anaheim, 8 p.m.
Florida at Dallas, 8 p.m.
Nashville at San Jose, 9 p.m.
Vancouver at Vegas, 9 p.m.T25 MEN'S COLLEGE BASKETBALL
No. 7 Texas vs. Baylor at San Antonio, 3 p.m.
No. 10 Louisville at Memphis, 1 p.m.
No. 13 St. John’s vs. Syracuse, 7 p.m.
No. 20 Michigan vs. William & Mary, 2 p.m.
No. 21 Southern Cal vs. Ark.-Pine Bluff, 7 p.m.
No. 25 Nebraska vs. Boise St. at Sioux Falls, S.D., 1 p.m.T25 WOMEN’S COLLEGE BASKETBALL
No. 1 South Carolina vs. No. 3 Southern Cal at Greenville, S.C., 1 p.m.
No. 4 UConn at No. 7 Louisville, 5:30 p.m.
No. 5 Duke vs. Marshall, 3 p.m.
No. 8 Vanderbilt vs. No. 10 Iowa at Sioux City, Iowa, 1 p.m.
No. 10 UCLA vs. Princeton, 6 p.m.
No. 12 Kentucky vs. E. Michigan, Noon
No. 14 Oklahoma vs. Southern U., 2 p.m.
No. 15 TCU vs. Abilene Christian, 3 p.m.
No. 17 Ohio St. vs. FDU, 1 p.m.
No. 19 Maryland vs. Columbia, 1 p.m.
No. 19 Oklahoma St. at S. Dakota St., 2 p.m.
No. 21 Mississippi vs. Louisiana Tech, 3 p.m.
No. 22 Illinois vs. SE Missouri St., 3 p.m.NWSL - Playoffs
Semifinal
Kansas City at Gotham FC, 3 p.m.OTHER EVENTS AUTO RACING
NHRA - In-N-Out Burger NHRA Finals, Pomona, Calif.GOLF
DP World Tour - DP World Tour Championship, Dubai, United Arab Emirates
LPGA Tour - The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican, Belleair, Fla.
PGA Tour - Austin Championship presented by Compliance Solutions, Austin, Texas
PGA Tour Champions - Charles Schwab Cup Championship, PhoenixTENNIS
ATP - Nitto ATP Finals, Turin, Italy
WTA - FAGE WTA Finals Indian Wells, Indian Wells, Calif.
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