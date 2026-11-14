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American Football
Friday's Scores
12 days ago
PREP FOOTBALL=
OSAA Playoffs=
Class 1A=
6-Player=
First Round=
Crow 45, Ione/Arlington 24
8-Player=
Quarterfinal=
Adrian 60, Harper 20
Dufur 80, Crane 28
Class 2A=
Quarterfinal=
Culver 58, Lowell 12
Class 3A=
Quarterfinal=
Sutherlin 34, Scio 21
Class 4A=
Quarterfinal=
Banks 32, Sweet Home 29
Cascade 42, Henley 7
Cascade Christian 49, Junction City 0
Scappoose 42, Estacada 20
Class 5A=
Quarterfinal=
Silverton 31, Dallas 13
Thurston 23, Sandy 14
West Albany 21, Summit 19
Wilsonville 41, Mountain View 14
Class 6A=
Quarterfinal=
Lake Oswego 35, Willamette 13
Nelson 44, Wells 36
West Linn 44, Lincoln 8
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