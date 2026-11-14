\u003cdiv>\u003cp>WASHINGTON (AP) — Democrat Jonathan Kreiss-Tomkins wins election for governor in Alaska.\u003c/p>\u003cp>\u003cnbtemplate data-content="eyJhcGlLZXkiOiAiZDgxM2Q5Yzg3NTI3N2IzNWU0YzRmZDM0NTAyMjJkNmQiLCAiZGVzY3JpcHRpb24iOiAiU3Vic2NyaWJlIHRvIEJheXRvQmF5TmV3cy5jb20iLCAiZXZlbnQiOiAibXBfc3Vic2NyaXB0aW9uX2J1dHRvbl9jbGlja19ldmVudCIsICJ1cmwiOiAiaHR0cHM6Ly9iYXl0b2JheW5ld3MuY29tL3N1YnNjcmliZS10b2RheS8iLCAibWVkaWFJZCI6IDE3MzMwODksICJ0aXRsZSI6ICJEZW1vY3JhdCBKb25hdGhhbiBLcmVpc3MtVG9ta2lucyB3aW5zIGVsZWN0aW9uIGZvciBnb3Zlcm5vciBpbiBBbGFza2EifQ==" data-id="MediaPlatformAmplitudeButton">\u003c/nbtemplate>\u003c/p>\u003c/div>