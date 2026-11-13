\u003cdiv>\u003cp>NEW ORLEANS (AP) — Emergency crews are working to rescue passengers after a tanker crashes into a river cruise in New Orleans.\u003c/p>\u003cp>\u003cnbtemplate data-content="eyJhcGlLZXkiOiAiZDgxM2Q5Yzg3NTI3N2IzNWU0YzRmZDM0NTAyMjJkNmQiLCAiZGVzY3JpcHRpb24iOiAiU3Vic2NyaWJlIHRvIEJheXRvQmF5TmV3cy5jb20iLCAiZXZlbnQiOiAibXBfc3Vic2NyaXB0aW9uX2J1dHRvbl9jbGlja19ldmVudCIsICJ1cmwiOiAiaHR0cHM6Ly9iYXl0b2JheW5ld3MuY29tL3N1YnNjcmliZS10b2RheS8iLCAibWVkaWFJZCI6IDE3MzMwODksICJ0aXRsZSI6ICJFbWVyZ2VuY3kgY3Jld3MgYXJlIHdvcmtpbmcgdG8gcmVzY3VlIHBhc3NlbmdlcnMgYWZ0ZXIgYSB0YW5rZXIgY3Jhc2hlcyBpbnRvIGEgcml2ZXIgY3J1aXNlIGluIE5ldyBPcmxlYW5zIn0=" data-id="MediaPlatformAmplitudeButton">\u003c/nbtemplate>\u003c/p>\u003c/div>