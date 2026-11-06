Open in NewsBreak

undefined

Posts

undefined

Followers

User since undefined NaN
American Football

Thursday's Scores

8 days ago

PREP FOOTBALL=

NCHSAA Playoffs=

First Round=

Class 1A East=

Gaston KIPP Pride 15, Jones County 12

Weldon 16, Rocky Mount Prep 8

Class 1A West=

CPLA 16, BCLA 0

Class 2A East=

Bertie County def. TMSA, forfeit

Camden County 40, ALAJ 13

East Carteret 36, Rose Hill Union 6

Goldsboro Rosewood 36, Pamlico County 16

Newton Grove Hobbton 56, Northampton County 12

Class 3A East=

Ayden-Grifton 60, Louisburg 58

Farmville Central 49, Rocky Point Trask 6

Wallace-Rose Hill 68, Trinity 0

Class 4A East=

Central Davidson 28, Nash Central 21

Lexington 28, Roanoke Rapids 7

Washington 34, Eastern Wayne 28

Class 5A East=

Rocky Mount 38, Pikeville Aycock 20

Southern Nash 41, Rockingham County 25

Class 7A East=

Greenville Conley 63, East Wake 32

Raleigh Sanderson 41, South Central Pitt 28

South Garner 20, Durham Hillside 16

Southeast Raleigh 41, New Hanover County 7

Class 8A East=

Raleigh Leesville Road 37, Raleigh Broughton 0

___

Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Add to Preferred Sources

Comments