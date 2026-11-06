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Thursday's Scores
PREP FOOTBALL=
NCHSAA Playoffs=
First Round=
Class 1A East=
Gaston KIPP Pride 15, Jones County 12
Weldon 16, Rocky Mount Prep 8
Class 1A West=
CPLA 16, BCLA 0
Class 2A East=
Bertie County def. TMSA, forfeit
Camden County 40, ALAJ 13
East Carteret 36, Rose Hill Union 6
Goldsboro Rosewood 36, Pamlico County 16
Newton Grove Hobbton 56, Northampton County 12
Class 3A East=
Ayden-Grifton 60, Louisburg 58
Farmville Central 49, Rocky Point Trask 6
Wallace-Rose Hill 68, Trinity 0
Class 4A East=
Central Davidson 28, Nash Central 21
Lexington 28, Roanoke Rapids 7
Washington 34, Eastern Wayne 28
Class 5A East=
Rocky Mount 38, Pikeville Aycock 20
Southern Nash 41, Rockingham County 25
Class 7A East=
Greenville Conley 63, East Wake 32
Raleigh Sanderson 41, South Central Pitt 28
South Garner 20, Durham Hillside 16
Southeast Raleigh 41, New Hanover County 7
Class 8A East=
Raleigh Leesville Road 37, Raleigh Broughton 0
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