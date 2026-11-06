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NFL Injury Report
The National Football League injury report, as provided by the league. (OUT: Player will not play; DOUBTFUL: Player is unlikely to play; QUESTIONABLE: Player is not certain to play; DNP: did not practice; LIMITED: limited participation; FULL: full participation):
Week 9
Sunday
CINCINNATI BENGALS vs. ATLANTA FALCONS at Madrid — CINCINNATI: DNP: DT Jonathan Allen (NIR/rest), S Kyle Dugger (quadriceps). LIMITED: DE Cedric Johnson (ankle/foot), DT B.J. Hill (NIR/rest), S Jordan Battle (hamstring), CB DJ Turner II (heel). ATLANTA: DNP: WR Zachariah Branch (hamstring). LIMITED: LB Yasir Abdullah (hamstring), LB Divine Deablo (forearm), RB Brian Robinson Jr. (hamstring). FULL: DB Billy Bowman Jr. (hamstring), WR Beaux Collins (hip), DE James Pearce Jr. (NIR/other), OT Cameron Williams (ankle).
DALLAS COWBOYS at INDIANAPOLIS COLTS — DALLAS: DNP: TE Jake Ferguson (ankle), OLB Malachi Lawrence (ankle), WR KaVontae Turpin (ribs). LIMITED: DB Caleb Downs (concussion/ankle), S P.J. Locke (concussion), LB DeMarvion Overshown (hamstring/back), WR George Pickens (hamstring), CB Joey Porter Jr. (ankle), TE Luke Schoonmaker (groin), G Tyler Smith (ankle). FULL: DT Jonathan Bullard (calf), DT Kenny Clark (back), T Broderick Jones (NIR/personal), OLB Marist Liufau (forearm), OLB Von Miller (NIR/rest), T Drew Shelton (hamstring), LB Dee Winters (calf). INDIANAPOLIS: DNP: LB Akeem Davis-Gaither (knee), DT Grover Stewart (NIR/rest), CB Justin Walley (knee). LIMITED: TE Drew Ogletree (knee). FULL: WR Keenan Allen (NIR/rest), LB Bryce Boettcher (groin), WR Anthony Gould (concussion), RB Jonathan Taylor (NIR/rest), T Jalen Travis (thumb), CB Charvarius Ward (NIR/rest).
NEW YORK JETS at KANSAS CITY CHIEFS — NEW YORK: DNP: DL Harrison Phillips (ankle), LB Trevin Wallace (groin), WR Garrett Wilson (concussion). LIMITED: EDGE Joseph Ossai (ankle). FULL: EDGE David Bailey (groin), LB Demario Davis (NIR/rest), RB Breece Hall (quad), S V.J. Payne (knee), TE Mason Taylor (back). KANSAS CITY: DNP: DL Peter Woods (neck). LIMITED: CB Mansoor Delane (shoulder), DT Omarr Norman-Lott (knee). FULL: LB Nick Bolton (neck), TE Travis Kelce (ankle), QB Patrick Mahomes (knee), WR Nikko Remigio (hip), WR Rashee Rice (hamstring/knee), LB Drue Tranquill (pectoral).
DETROIT LIONS at MIAMI DOLPHINS — DETROIT: DNP: LB Jack Campbell (neck), C Cade Mays (ankle), CB D.J. Reed (hip), EDGE D.J. Wonnum (concussion). LIMITED: WR Amon-Ra St. Brown (rib), S Kerby Joseph (knee), RB Jacob Saylors (neck). FULL: DB Brian Branch (concussion), LB Amen Ogbongbemiga (toe), CB Rock Ya-Sin (cramps). MIAMI: LIMITED: LS Tucker Addington (shoulder), RB Kaytron Allen (quad), EDGE Malik Herring (neck), TE Will Kacmarek (hamstring), EDGE Chop Robinson (knee), DL Zach Sieler (shoulder), S Michael Taaffe (wrist), S Dante Trader Jr. (shoulder), RB Jaylen Wright (quad). FULL: G/T Kadyn Proctor (concussion), CB Reese Taylor, QB Malik Willis (groin).
CLEVELAND BROWNS at NEW ORLEANS SAINTS — CLEVELAND: DNP: DT Maliek Collins (elbow), QB Deshaun Watson (concussion). LIMITED: T Austin Barber (calf), WR Denzel Boston (calf), TE Harold Fannin Jr. (groin), S Emmanuel McNeil-Warren (hip), LB Carson Schwesinger (wrist, ankle), LB Quincy Williams (hamstring). FULL: CB Myles Harden (hamstring), C/G Elgton Jenkins (knee), DE Jared Verse (knee). NEW ORLEANS: DNP: RB C.J. Donaldson (shoulder, concussion), DL Davon Godchaux (NIR/rest). LIMITED: T Kelvin Banks Jr. (ankle), CB Martin Emerson (shin), RB Alvin Kamara (NIR/rest), OL Asim Richards (thumb), WR Jordyn Tyson (hamstring). FULL: S Justin Reid (concussion), G Cesar Ruiz (knee), DL Nathan Shepherd (illness).
NEW YORK GIANTS at PHILADELPHIA EAGLES — NEW YORK: DNP: WR Malik Nabers (knee), RB Cam Skattebo (hamstring). LIMITED: DL Darius Alexander (foot), OL Jermaine Eluemunor (calf), WR Charlie Jones (hand), T Andrew Thomas (groin). FULL: OLB Abdul Carter (illness), TE Thomas Fidone II (thumb), OLB Trace Ford (knee), LB Malik Harrison (groin), CB Colton Hood (illness), TE Theo Johnson (neck), OL Marcus Mbow (knee), LB Micah McFadden (foot), DL D.J. Reader (knee). PHILADELPHIA: DNP: LB Jihaad Campbell (hamstring/quad), DB Michael Carter II (abdomen), WR Britain Covey (knee), CB Jonathan Jones (hamstring), WR DeVonta Smith (hamstring), WR Dontayvion Wicks (ankle). LIMITED: RB Saquon Barkley (hamstring/back), K Jake Elliott (right ankle), OLB Jonathan Greenard (ankle), OLB Jalyx Hunt (knee/ankle), QB Tanner McKee (rib). FULL: LB Zack Baun (shoulder), T Markel Bell (finger), DT Jordan Davis (thumb), G Landon Dickerson (hip), TE Dallas Goedert (knee), T Jordan Mailata (elbow), DB Kenny Moore II (glute), DT Moro Ojomo (neck).
LOS ANGELES RAMS at WASHINGTON COMMANDERS — LOS ANGELES: DNP: CB Jaylen Watson (shoulder), LS Joe Cardona (ankle), CB Trent McDuffie (back), TE Colby Parkinson (ribs), ILB Grant Stuard (hamstring), S Kam Curl (foot). LIMITED: WR Jordan Whittington (back), OLB Myles Garrett ( knee), TE Terrance Ferguson (ankle). FULL: OL Steve Avila (hamstring), RB Ronnie Rivers (calf), QB Matthew Stafford (right elbow). WASHINGTON: DNP: WR Treylon Burks (foot). LIMITED: TE John Bates (shoulder), WR Dyami Brown (calf), G Sam Cosmi (knee), DT Shy Tuttle (shoulder). FULL: T Josh Conerly Jr. (finger), QB Jayden Daniels (left elbow), DT Jer'Zhan Newton (pectoral), TE Colson Yankoff (knee).
DENVER BRONCOS at CAROLINA PANTHERS — DENVER: DNP: CB Kris Abrams-Draine (ankle), S Brandon Jones (hamstring), DL Eyioma Uwazurike (shoulder). LIMITED: S Talanoa Hufanga (ankle), WR Courtland Sutton (NIR/rest). FULL: DL Zach Allen (NIR/rest), WR Pat Bryant (ankle), WR Jaylen Waddle (chest). CAROLINA: DNP: OLB Trevis Gipson (not injury-related/personal), CB Will Lee III (hamstring), G Damien Lewis (knee), LB Bobby Okereke (foot), OLB Jaelan Phillips (hamstring). FULL: DT Bobby Brown III (hand), OT Corey Bullock (quadriceps), OL Brady Christensen (hamstring), G Torricelli Simpkins III (ankle), QB Bryce Young (ankle).
HOUSTON TEXANS at LOS ANGELES CHARGERS — HOUSTON: DNP: CB Reed Blankenship (concussion/hand), RB David Montgomery (groin). FULL: T Braden Smith (ankle), CB Brevin Jordan (finger/foot), LB Azeez Al-Shaair (groin), S Jalen Pitre (shoulder), LB Blake Fisher (thumb). LOS ANGELES: DNP: WR Brenen Thompson (quad/hamstring), S Kendall Williamson (calf). LIMITED: G Kayode Awosika (fibula), DB Deane Leonard (concussion), CB Donte Jackson (hamstring), TE David Njoku (fibula), LB Denzel Perryman (pectoral), CB Rodney Shelley (hamstring). FULL: OLB Bud Dupree (illness), LB Daiyan Henley (shoulder), OLB Khalil Mack (NIR-rest),
ARIZONA CARDINALS at SEATTLE SEAHAWKS — ARIZONA: TBD. SEATTLE: TBD:
GREEN BAY PACKERS at NEW ENGLAND PATRIOTS — GREEN BAY: DNP: LB Zaire Franklin (shin), G/T Travis Glover (knee), CB Keisean Nixon (groin), C/G Sean Rhyan (ankle), TE Josh Whyle (concussion). LIMITED: G Aaron Banks (knee), RB Chris Brooks (ankle), RB MarShawn Lloyd (knee), EDGE Micah Parsons (knee), WR Christian Watson (rib). NEW ENGLAND: DNP: WR A.J. Brown (ankle/knee), RB TreVeyon Henderson (illness), TE Hunter Henry (foot), CB Marcus Jones (foot). LIMITED: S Kevin Byard (chest), CB Carlton Davis III (neck), WR Mack Hollins (calf), LB Gabe Jacas (knee), LB Dre’Mont Jones (shoulder/knee), T Morgan Moses (foot), OL Greg Van Roten (hamstring), S Brenden Schooler (hamstring). FULL: DT Christian Barmore (illness), QB Drake Maye (right shoulder).
LAS VEGAS RAIDERS at SAN FRANCISCO 49ERS — LAS VEGAS: DNP: DT Thomas Booker (ankle). LIMITED: WR Dont'e Thornton (back), CB Darien Porter (groin). FULL: TE Ian Thomas (ankle), DT Folorunso Fatukasi (shoulder/elbow), SAN FRANCISCO: DNP: WR Christian Kirk (knee), WR Mike Evans (ribs/achilles), S Siran Neal (knee/foot), WR Deebo Samuel (hamstring). LIMITED: RB Christian McCaffrey (hamstring), DE NIck Bosa (knee/calf), LB Luke Gifford (groin), CB Nate Hobbs (abductor), WR Demarcus Robinson (ankle), S Marques Sigle (ankle), CB Upton Stout (shoulder), LB Garret Wallow (hamstring). FULL: DE Mykel Williams (knee), T Trent Williams (NIR-rest).
TAMPA BAY BUCCANEERS at CHICAGO BEARS — TAMPA BAY: DNP: OLB Yaya Diaby (knee), WR Chris Godwin Jr. (NIR/rest), RB Bucky Irving (NIR/rest), T Tristan Wirfs (toe). LIMITED: DL A’Shawn Robinson (NIR/rest), S Tykee Smith (ankle). FULL: WR Emeka Egbuka (foot), RB Kenny Gainwell (hip), G Cody Mauch (back), QB Baker Mayfield (right thumb), TE Cade Otton (thumb), DL Elijah Roberts (personal). CHICAGO: DNP: LB D’Marco Jackson (ankle), RB Kyle Monangai (thumb/toe), RB Zavier Scott (wrist), OL Joe Thuney (NIR/rest). LIMITED: OL Theo Benedet (shoulder), DL Grady Jarrett (groin), DB Malik Muhammad (toe). FULL: LB T.J. Edwards (NIR/personal).
Monday
BUFFALO BILLS at MINNESOTA VIKINGS — BUFFALO: QUESTIONABLE: OLB Bradley Chubb (chest). DNP: OL Alec Anderson (ankle), T Dion Dawkins (rib), DL Greg Gaines (calf), RB Ty Johnson (illness), WR Joshua Palmer (hamstring). LIMITED: T Spencer Brown (back), WR Keon Coleman (shoulder), DB Jordan Hancock (hamstring), TE Dalton Kincaid (chest), WR D.J. Moore (shoulder). FULL: CB Dee Alford (ankle), LB Joe Andreessen (knee), DL Ed Oliver (knee), OLB T.J. Parker (knee), G Ar’maj Reed-Adams (back), DL T.J. Sanders (shoulder), WR Tyrell Shavers (knee). MINNESOTA: DNP: S Theo Jackson (quad), QB Kyler Murray (hamstring). LIMITED: RB Demond Claiborne (knee), T Christian Darrisaw (shoulder), OLB Andrew Van Ginkel (chest), LB Jake Golday (calf), WR Jauan Jennings (calf), CB Isaiah Rodgers (ankle), S Jay Ward (knee).
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