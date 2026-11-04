\u003cdiv>\u003cp>WASHINGTON (AP) — Republican Mark Hammond wins reelection for secretary of state in South Carolina.\u003c/p>\u003cp>\u003cnbtemplate data-content="eyJhcGlLZXkiOiAiZDgxM2Q5Yzg3NTI3N2IzNWU0YzRmZDM0NTAyMjJkNmQiLCAiZGVzY3JpcHRpb24iOiAiU3Vic2NyaWJlIHRvIEJheXRvQmF5TmV3cy5jb20iLCAiZXZlbnQiOiAibXBfc3Vic2NyaXB0aW9uX2J1dHRvbl9jbGlja19ldmVudCIsICJ1cmwiOiAiaHR0cHM6Ly9iYXl0b2JheW5ld3MuY29tL3N1YnNjcmliZS10b2RheS8iLCAibWVkaWFJZCI6IDE3MzMwODksICJ0aXRsZSI6ICJSZXB1YmxpY2FuIE1hcmsgSGFtbW9uZCB3aW5zIHJlZWxlY3Rpb24gZm9yIHNlY3JldGFyeSBvZiBzdGF0ZSBpbiBTb3V0aCBDYXJvbGluYSJ9" data-id="MediaPlatformAmplitudeButton">\u003c/nbtemplate>\u003c/p>\u003c/div>