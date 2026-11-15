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SEVEN GULF COAST TEAMS, SEVEN BIG GAMES, ONE CHAMPIONSHIP DREAM!
4 days ago
🏈🔥 FRIDAY NIGHT LIGHTS: ROUND TWO! SEVEN GULF COAST TEAMS, SEVEN BIG GAMES, ONE CHAMPIONSHIP DREAM!TEXAS CITY, LA MARQUE, HITCHCOCK, ANGLETON, BAY CITY, PEARLAND AND SHADOW CREEK ARE STILL STANDING! HERE'S WHO THEY PLAY, WHEN THEY PLAY AND WHERE FANS NEED TO BE!By Chef Jimmy | Bay Area Entertainer SportsNovember 14, 2026🏈🔥 THE FIRST ROUND IS OVER — NOW THE REAL BATTLE BEGINS!GALVESTON & BRAZORIA COUNTIES, TEXAS — The stadium ligh [...]
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