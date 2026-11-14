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BUMP! SET! SPIKE! THE ROAD TO STATE BRINGS HEARTBREAK, HEROICS & HOMETOWN PRIDE!
2 days ago
🏐🔥 BUMP! SET! SPIKE! THE ROAD TO STATE BRINGS HEARTBREAK, HEROICS & HOMETOWN PRIDE!CLEAR SPRINGS BATTLES INTO THE REGIONAL CHAMPIONSHIP! DAWSON'S PLAYOFF RUN ENDS! SHADOW CREEK AND CLEAR LAKE LEAVE IT ALL ON THE COURT AS TEXAS VOLLEYBALL REACHES THE STATE SEMIFINALS!By Chef Jimmy | Bay Area Entertainer SportsSaturday, November 14, 2026🏐🔥 EVERY SERVE MATTERS. EVERY DIG COUNTS. EVERY POINT TELLS A STORY!GALVESTON & BRAZORIA COUNTIES, TEXAS [...]
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