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ONCE UPON A TIME IN LEAGUE CITY! MAGICAL DADDY-DAUGHTER DANCE RETURNS WITH A FAIRY-TALE CELEBRATION!
2 days ago
👑✨ ONCE UPON A TIME IN LEAGUE CITY! MAGICAL DADDY-DAUGHTER DANCE RETURNS WITH A FAIRY-TALE CELEBRATION!💖 Calling All Princesses, Princes, Kings and Fairy-Tale Dreamers! League City Parks and Recreation Announces Two Enchanting Daddy-Daughter Dance Nights in January 2027 — Registration Now Open for Residents!By Bay Area Entertainer Staff | November 5, 2026LEAGUE CITY, TEXAS — Once upon a time, in a beautiful community along the Texas Gulf Coas [...]