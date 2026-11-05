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FIRST TIME, DIVISION I! TEXAS CITY HIGH SCHOOL STINGARETTES MAKE AN IMPRESSIVE DEBUT AT STATE DANCE ASSESSMENT!
3 days ago
🧡🖤🌟 FIRST TIME, DIVISION I! TEXAS CITY HIGH SCHOOL STINGARETTES MAKE AN IMPRESSIVE DEBUT AT STATE DANCE ASSESSMENT!🎉 Texas City High School Dance Team Earns Division I Rating in Its Very First Texas Dance Educators Association Assessment — Director Haley Robles and Assistant Hannah Pellerin Celebrate Outstanding Achievement!By Bay Area Entertainer Staff | November 5, 2026TEXAS CITY, TEXAS — Talk about making a first impression!The&nb [...]