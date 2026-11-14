The Dallas Mavericks take on the Cleveland Cavaliers at Rocket Arena on Saturday, Nov. 14, at 7:30 p.m. ET.

The Mavericks are 7-5. Dallas lost to Minnesota Timberwolves 133-94 on Thursday, Nov. 12 on the road. The Mavericks average 113.2 points per game and allow 112.2. Cooper Flagg averages 24.6 points and 6.5 assists per game, and P.J. Washington averages 7.2 rebounds per game.

The Cavaliers are 6-7. Cleveland lost to Miami Heat 133-121 on Friday, Nov. 13 on the road. The Cavaliers average 116.8 points per game and allow 115.8. Donovan Mitchell averages 23.0 points per game, and James Harden averages 5.8 assists per game. Jarrett Allen averages 8.3 rebounds per game.

The Mavericks are ninth in the Western Conference. Dallas is 5-2 at home and 2-3 away from home. The Cavaliers are second in the Central Division. Cleveland is 4-2 at home and 2-5 on the road. It is the teams' first meeting this season.

Dallas lists Tarik Biberovic, Sergio de Larrea and Dereck Lively II as out and Max Christie and Morez Johnson Jr. as day-to-day. Cleveland lists Sam Merrill, Evan Mobley and Nae'Qwan Tomlin as out.

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