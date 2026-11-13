The Walla Walla Wolves take on the Eastern Washington Eagles at Reese Court on Friday, Nov. 13, at 3:00 p.m. ET.

The Eagles are 1-2. Eastern Washington lost to Oregon State Beavers 85-64 on Sunday, Nov. 8 on the road. The Eagles average 69.0 points per game and allow 77.7. Jaecy Eggers averages 19.3 points and 10.0 rebounds per game, and Elyn Bowers averages 2.0 assists per game.

The Eagles sit first in the Big Sky. Eastern Washington is 1-0 at home and 0-2 away from home.

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