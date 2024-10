Hot homes: 5 houses for sale in Charlotte starting at $550K

This week's edition of "hot homes" features houses with dream-home amenities, like one with a resort-style pool and others in prime locations.

<h2><a href=https://www.redfin.com/NC/Charlotte/1110-E-36th-St-28205/home/148599356 rel=nofollow target=_blank> 1110 E 36th St. — $550,000 </a></h2><p><strong> Why we love it: </strong> This renovated townhome comes with modern touches, like vinyl plank flooring and new appliances. </p><p><strong> Neighborhood: </strong> NoDa </p><p><strong> Realtor: </strong><a href=https://www.realtor.com/realestateagents/5f460933c3a95600113308a9 rel=nofollow target=_blank> Britney Biles • Mark Spain Real Estate </a></p><p><strong> Specs: </strong> 2 beds, 2.5 baths and 1,672 square feet </p><p><strong> Notable features: </strong> Open kitchen shelving, bar fridge, hardwood floors, quartz countertops, covered balcony and a two-car garage. </p><h2><a href=https://www.redfin.com/NC/Charlotte/7431-Folger-Dr-28226/home/44001641 rel=nofollow target=_blank> 7431 Folger Dr. — $644,900 </a></h2><p><strong> Why we love it: </strong> The kitchen, dining room and both bathrooms were recently renovated. </p><p><strong> Neighborhood: </strong> Olde Providence North </p><p><strong> Realtor: <a href=http://map.realtyonegroup.com/real-estate-agent/20381/ally-mclaughlin rel=nofollow target=_blank></a></strong><a href=http://map.realtyonegroup.com/real-estate-agent/20381/ally-mclaughlin rel=nofollow target=_blank></a><a href=https://www.remax.com/real-estate-agents/sylvia-hefferon-charlotte-nc/100019683 rel=nofollow target=_blank> Sylvia Hefferon </a> and <a href=https://www.remax.com/real-estate-agents/danielle-edwards-charlotte-nc/100034624 rel=nofollow target=_blank> Danielle Edwards • RE/MAX Executive </a></p><p><strong> Specs: </strong> 3 beds, 2 baths and 1,951 square feet </p><p><strong> Notable features: </strong> New countertops, hardwood flooring, fireplace, fenced-in yard and deck. </p><h2><a href=https://www.redfin.com/NC/Charlotte/3620-Benard-Ave-28206/home/44162654 rel=nofollow target=_blank> 3620 Benard Ave— $740,000 </a></h2><p><strong> Why we love it: </strong> You'll be a short walk away from several neighborhood restaurants and bars. </p><p><strong> Neighborhood: </strong> NoDa </p><p><strong> Realtor: <a href=http://map.realtyonegroup.com/real-estate-agent/20381/ally-mclaughlin rel=nofollow target=_blank></a></strong><a href=http://map.realtyonegroup.com/real-estate-agent/20381/ally-mclaughlin rel=nofollow target=_blank></a><a href=https://www.savvyandcompany.com/our-agents/dana-parker-burleson/ rel=nofollow target=_blank> Dana Burleson • Savvy + Co Real Estate </a></p><p><strong> Specs: </strong> 3 beds, 3 baths and 2,229 square feet </p><p><strong> Notable features: </strong> Front porch, hardwood floors, vaulted ceiling, fenced-in yard, deck and storage shed. </p><img src="https://images.axios.com/nzG7N-r8uq-Mmz2biuN1QNqIZfg=/2024/10/17/1729175404064.jpg"><img src="https://images.axios.com/HhrYG8nYUqounYq01KGZeLZhTOQ=/2024/10/17/1729175414141.jpg"><img src="https://images.axios.com/4L70OsN9ndvpHCNRmG-0OvOWtBk=/2024/10/17/1729175422487.jpg"><img src="https://images.axios.com/-GRpa0W766pe3kSj5WwwQ830zok=/2024/10/17/1729175431015.jpg"><img src="https://images.axios.com/DH0_vPqHf6fT_le2x88HPfZQ7M8=/2024/10/17/1729175439117.jpg"><img src="https://images.axios.com/1-HwXfURhswCgOkrVCptFhxPfbk=/2024/10/17/1729175447459.jpg"> Photos: Courtesy of Dana Burleson <h2><a href=https://www.redfin.com/NC/Charlotte/10301-Oak-Pond-Cir-28277/home/44041177 rel=nofollow target=_blank> 10301 Oak Pond Cir. — $935,000 </a></h2><p><strong> Why we love it: </strong> The built-in living room shelves provide additional storage space for decor or books. </p><p><strong> Neighborhood: </strong> Piper Glen </p><p><strong> Realtor: </strong><a href=https://yourpropertypeople.com/agent/natalie-warren rel=nofollow target=_blank> Natalie Warren • COMPASS </a><strong><a href=http://map.realtyonegroup.com/real-estate-agent/20381/ally-mclaughlin rel=nofollow target=_blank></a></strong></p><p><strong> Specs: </strong> 4 beds, 2.5 baths and 3,251 square feet </p><p><strong> Notable features: </strong> Hardwood floors, white cabinets, oversized island, fireplace, walk-in closets, soaking tub and screened-in deck. </p><img src="https://images.axios.com/Cyc-Rt5T7N-PIlqDcaCHEjVJOGY=/2024/10/17/1729175548299.jpg"><img src="https://images.axios.com/dQfntvwtloBl2HlISGWUsxP0pQI=/2024/10/17/1729175557794.jpg"><img src="https://images.axios.com/Lf_pwKropcco2ByvDYrMa3Gv2nw=/2024/10/17/1729175567433.jpg"><img src="https://images.axios.com/efXIzfdXbO5izi1I9sjrq65y_a4=/2024/10/17/1729175578211.jpg"><img src="https://images.axios.com/FDfDExcv4CJXA5EzLjcX7d7_UYg=/2024/10/17/1729175594835.jpg"><img src="https://images.axios.com/LwO9pVO3uyxohkpaacikOtf5HXk=/2024/10/17/1729175605616.jpg"> Photos: Courtesy of Natalie Warren <h2><a href=https://www.redfin.com/NC/Charlotte/7303-Timberneck-Ct-28277/home/44044830 rel=nofollow target=_blank> 7303 Timberneck Ct. — $1,650,000 </a></h2><p><strong> Why we love it: </strong> The stone waterfall and pool make the backyard of this home feel like a resort plus, it comes with a pet washing station. </p><p><strong> Neighborhood: </strong> Piper Glen </p><p><strong> Realtor: <a href=http://map.realtyonegroup.com/real-estate-agent/20381/ally-mclaughlin rel=nofollow target=_blank></a></strong><a href=http://map.realtyonegroup.com/real-estate-agent/20381/ally-mclaughlin rel=nofollow target=_blank></a><a href=https://www.remax.com/real-estate-agents/sarah-rutkowski-charlotte-nc/100014891 rel=nofollow target=_blank> Sarah Rutkowski • RE/MAX Executive </a></p><p><strong> Specs: </strong> 4 beds, 4 baths and 6,656 square feet </p><p><strong> Notable features: </strong> Vaulted ceilings, built-in shelving, spacious floor plan, spacious bathrooms, exercise room, patio and pool. </p>