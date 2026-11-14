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Viewing Picks
By Ken Fang,13 days ago
All Times Eastern
Baseball
Arizona Fall League
Championship, Peoria Sports Complex, Peoria, AZ
Announcers: Gregg Caserta/Dan O’Dowd//Jim Callis
Surprise Saguaros vs. Peoria Javelinas — MLB Network, 8 p.m.
Boxing
The Fight: Matchroom Boxing
WBC Silver and WBO International Super Middleweight Titles, Dignity Health Sports Park, Carson, CA
Announcers: Corey Erdman/Sergio Mora//Chris Mannix
Diego Pacheco vs. Darius Fulghum — TNT/truTV//DAZN, 8 p.m.
College Basketball
Men’s
Showdown in St. Pete
Neutral Site, McArthur Physical Education Center, Eckerd College, St. Petersburg, FL
Bradley vs. George Mason — YouTube, 1 p.m.
410 Invitational
Doubleheader, SECU Arena, Towson University, Towson, MD
Consolation Game
Morgan State vs. Loyola Maryland — Monumental Sports Network 2//FloSports, 5 p.m.
Championship Game
Towson vs. Maryland-Baltimore County — Monumental Sports Network 2//Flo Sports, 7:30 p.m.
North Carolina-Greensboro at Cornell — ESPN+, 11 a.m.
Tulane at Akron — ESPN+, noon
Montana at North Dakota — Midco Sports Two//Summit League Network, 1 p.m.
Northwest at Washington State — Pac-12 YouTube, 1 p.m.
Drexel at Maine — ESPN+, 1 p.m.
Plattsburgh State at Vermont — ESPN+, 1 p.m.
St. Thomas at Army — ESPN+, 1 p.m.
Loyola Chicago at Colorado State — USA Network, 1:30 p.m.
Gardner-Webb at South Carolina — SEC Network Plus, 2 p.m.
Coastal Carolina at Florida Atlantic — ESPN+, 2 p.m.
Coppin State at South Florida — ESPN+, 2 p.m.
Miami (OH) at Evansville — ESPN+, 2 p.m.
Northern Illinois at Bellarmine — ESPN+, 2 p.m.
Rice at Stephen F. Austin — ESPN+, 2 p.m.
Stonehill at Texas Tech — ESPN+, 2 p.m.
The Citadel at North Florida — ESPN+, 2 p.m.
Wofford at Queens — ESPN+, 2 p.m.
Cheyney at North Carolina A&T — FloSports, 2 p.m.
Jackson State at Winthrop — ESPN+, 2:30 p.m.
Shenandoah at Radford — ESPN+, 2:30 p.m.
Wyoming at Denver — ESPN+, 3 p.m.
LSU vs. Gonzaga (at Veterans Memorial Arena, Spokane, WA) — USA Network, 3:30 p.m.
North Carolina-Asheville at Georgia Tech — ACC Network Extra, 4 p.m.
Southern Utah at Wake Forest — ACC Network Extra, 4 p.m.
Northern Colorado vs. South Dakota State (at Summit Arena at The Monument, Rapid City, SD) — Summit League Network, 4 p.m.
Air Force at Pacific — ESPN+, 4 p.m.
Delaware State at East Carolina — ESPN+, 4 p.m.
Hampton at Navy — ESPN+, 4 p.m.
Lafayette at St. Bonaventure — ESPN+, 4 p.m.
Longwood at Old Dominion — ESPN+, 4 p.m.
Toledo at Detroit Mercy — ESPN+, 4 p.m.
Montreat at North Carolina-Wilmington — FloSports, 4 p.m.
South Carolina Upstate at Campbell — FloSports, 4:30 p.m.
Utah Tech at Cal — ACC Network Extra, 5 p.m.
Northern Iowa at Oakland — ESPN+, 5 p.m.
Colorado at Providence — NBCSN/Peacock, 6 p.m.
Cal-Riverside at Fresno State — Pac-12 YouTube, 6 p.m.
Lincoln at Weber State — ESPN+, 6 p.m.
Marshall at Youngstown State — ESPN+, 6 p.m.
South Alabama at North Texas — ESPN+, 6 p.m.
Southern-New Orleans at LSU-New Orleans — ESPN+, 6 p.m.
Penn at Saint Joseph’s — ESPN+, 6:30 p.m.
Austin Peay at Wichita State — ESPN+, 7 p.m.
Brown at Siena — ESPN+, 7 p.m.
Earlham at Indiana State — ESPN+, 7 p.m.
Howard at Davidson — ESPN+, 7 p.m.
Lipscomb at Western Carolina — ESPN+, 7 p.m.
New Jersey Institute of Technology at Fairfield — ESPN+, 7 p.m.
Portland State at San Francisco — ESPN+, 7 p.m.
Rider at Villanova — ESPN+, 7 p.m.
Texas-Rio Grande Valley at Texas-Arlington — ESPN+, 7 p.m.
UAB at Jacksonville State — ESPN+, 7 p.m.
Washington at Utah — ESPN+, 7 p.m.
West Georgia at Charleston Southern — ESPN+, 7 p.m.
Cincinnati at Dayton — WOIO//ESPN+, 7:30 p.m.
Binghamton at Duquesne — ESPN+, 7:30 p.m.
IU Indianapolis at Morehead State — ESPN+, 7:30 p.m.
Louisiana-Monroe at Grand Canyon — KTVK//MW+, 8 p.m.
Oklahoma City at Oral Roberts — Summit League Network, 8 p.m.
Cal-Davis at Sacramento State — ESPN+, 8 p.m.
Dillard at Arkansas State — ESPN+, 8 p.m.
Louisiana Tech at Nicholls — ESPN+, 8 p.m.
Northwestern at Arkansas-Little Rock — ESPN+, 8 p.m.
Furman at Belmont — ESPN+, 8:30 p.m.
Utah Valley at Nevada — MW+, 10 p.m.
Idaho State at Seattle — ESPN+, 10 p.m.
New Mexico at Santa Clara — ESPN+, 10 p.m.
Women’s
Mississippi Valley State at Tennessee State — ESPN+, 11 a.m.
Rider at Yale — ESPN+, 11 a.m.
Wofford at Georgia Southern — ESPN+, 11 a.m.
Charleston Southern at Pittsburgh — ACC Network Extra, noon
Providence at Boston College — ACC Network Extra, noon
Clinton at Winthrop — ESPN+, noon
Mississippi State at Buffalo — ESPN+, noon
DePaul at Notre Dame — NBC/Peacock, 1 p.m.
Tarleton State at Texas — SEC Network Plus, 1 p.m.
Air Force at Navy — ESPN+, 1 p.m.
Central Connecticut State at UMass — ESPN+, 1 p.m.
Duquesne at Kent State — ESPN+, 1 p.m.
Georgia at Ohio — ESPN+, 1 p.m.
New Jersey Institute of Technology at Dartmouth — ESPN+, 1 p.m.
North Dakota at Detroit Mercy — ESPN+, 1 p.m.
Sacramento State at Niagara — ESPN+, 1 p.m.
South Carolina Upstate at North Carolina-Greensboro — ESPN+, 1 p.m.
Binghamton at St. Bonaventure — ESPN+, 1:30 p.m.
Minnesota at Kansas State — B1G+, 2 p.m.
Boston University at Quinnipiac — ESPN+, 2 p.m.
Bucknell at Mount St. Mary’s — ESPN+, 2 p.m.
Eureka at Southern Illinois-Edwardsville — ESPN+, 2 p.m.
Evansville at Eastern Illinois — ESPN+, 2 p.m.
Florida Atlantic at Florida Gulf Coast — ESPN+, 2 p.m.
Illinois State at Saint Louis — ESPN+, 2 p.m.
North Florida at Central Arkansas — ESPN+, 2 p.m.
Queens at Gardner-Webb — ESPN+, 2 p.m.
South Carolina State at High Point — ESPN+, 2 p.m.
URI at St. John’s — ESPN+, 2 p.m.
Warner at Jacksonville — ESPN+, 2 p.m.
Wisconsin at Wisconsin-Green Bay — ESPN+, 2 p.m.
Wisconsin-Milwaukee at Loyola Chicago — ESPN+, 2 p.m.
Alabama State at Texas-El Paso — MW+, 3 p.m.
Cal at Cal-Santa Barbara — ESPN+, 3 p.m.
Cal-Riverside at Wichita State — ESPN+, 3 p.m.
Houston Christian at Weber State — ESPN+, 3 p.m.
Incarnate Word at North Texas — ESPN+, 3 p.m.
North Carolina Central at George Mason — ESPN+, 3 p.m.
Youngstown State at Colorado — ESPN+, 3 p.m.
St. Thomas at Army — ESPN+, 3:30 p.m.
LSU-Shreveport at Texas-Arlington — ESPN+, 4 p.m.
Nevada at Utah Valley — ESPN+, 4 p.m.
North Carolina at Penn — ESPN+, 4 p.m.
Nebraska at Kansas — B1G+, 4:30 p.m.
Cal State-Northridge at San Diego — ESPN+, 5 p.m.
Long Island University at George Washington — ESPN+, 5:30 p.m.
Bradley at Bellarmine — ESPN+, 6 p.m.
Sam Houston at Northern Colorado — ESPN+, 8 p.m.
New Mexico at BYU — ESPN+, 9 p.m.
Long Beach State at Portland — ESPN+, 10 p.m.
College Hockey
Men’s
Northeastern at UConn — ESSPN+, 3 p.m.
RPI at UMass-Lowell — ESPN+, 4 p.m.
Maine at Vermont — ESPN+, 5 p.m.
Bowling Green at Northern Michigan — Midco Sports Plus, 6 p.m.
Lake Superior State at Michigan Tech — Midco Sports Plus, 6 p.m.
Colgate at Brown — ESPN+, 6 p.m.
Ferris State at Augustana — Midco Sports Plus, 7 p.m.
Minnesota State at Bemidji State — Midco Sports Plus, 7 p.m.
Alaska-Anchorage at Minnesota — WFTC//B1G+, 7 p.m.
Minnesota Duluth at St. Cloud State — WUCW//KBJR 9.3, 7 p.m.
Ohio State at Wisconsin — B1G+, 7 p.m.
Penn State at Michigan — B1G+, 7 p.m.
Cornell at Yale — ESPN+, 7 p.m.
Dartmouth at Princeton — ESPN+, 7 p.m.
Harvard at Quinnipiac — ESPN+, 7 p.m.
Providence at Merrimack — ESPN+, 7 p.m.
UMass at Boston College — ESPN+, 7 p.m.
Union at New Hampshire — ESPN+, 7 p.m.
North Dakota at St. Thomas — Midco Sports, 8 p.m.
College Volleyball
Women’s
Michigan State at Minnesota — Big Ten Network, 8 p.m.
Washington at USC — Big Ten Network, 10 p.m.
CONCACAF Nations League
Quarterfinals
Leg 1, Nu Stadium, Miami, FL
Announcers — TNT/truTV/HBO Max: Luke Wileman/Brian Dunseth//Melissa Ortiz//Telemundo/Universo/Peacock: Luis Omar Tapia/Diego Balado//Isabella Echeverri
United States vs. Haiti — TNT/truTV/HBO Max//Telemundo/Universo//Peacock, 4:30 p.m.
Announcers: Liam McHugh/DaMarcus Beasley/Brad Guzan/Kyle Martino
U.S. Soccer Pregame Show live from Nu Stadium, Miami, FL — TNT/truTV/HBO Max, 4 p.m.
U.S. Soccer Postgame Show live from Nu Stadium, Miami, FL — TNT/truTV/HBO Max, 6:30 p.m.
Announcers: Carlota Vizmanos/Copán Alvarez/Miguel Gurwitz/Adriana Monsalve
Fútbol estelar live from Nu Stadium, Miami, FL — Telemundo/Universo/Peacock, 4 p.m.
Fútbol Americas: USMNT vs. Haiti Reaction Show — ESPN+, 7 p.m.
Leg 1, National Stadium, Kingston, Jamaica
Jamaica vs. México — Univision/TUDN, 8 p.m.
Fútbol central — Univision/TUDN, 7 p.m.
Figure Skating
ISU Figure Skating Grand Prix Series
Skate America, Angel of the Winds Arena, Everett, WA
Rinkside Ice Dance — Peacock, 11 a.m.
Rinkside Women’s — Peacock, 12:15 p.m.
Rinkside Men’s — Peacock, 1:30 p.m.
Rinkside Pairs — Peacock, 2:55 p.m.
Announcers: Terry Gannon/Tara Lipinski/Johnny Weir/Tracy Wilson (Rhythm Dance)//Andrea Joyce
Rhythm Dance/Women’s Short Program — Peacock, 5 p.m.
Men’s Free Skate/Pairs Free Skate — NBCSN/Peacock, 9:30 p.m.
Golf
LPGA Tour
The Annika, Pelican Golf and Country Club, Belleair, FL
Announcers: Grant Boone/Paige Mackenzie/Tom Abbott//Karen Stupples
3rd Round — CNBC, 2 p.m.
PGA Tour
Austin Championship, Omni Barton Creek Resort and Spa (Fazio Canyons Course), Austin, TX
Announcers: George Savaricas/Brendon de Jonge/Damon Hack//Billy Ray Brown//Tripp Isenhour//Todd Lewis
3rd Round — Golf Channel, 2 p.m.
Golf Central Pregame — Golf Channel, 1:30 p.m.
PGA Tour Champions
Charles Schwab Cup Championship, Phoenix Country Club, Phoenix, AZ
3rd Round — Golf Channel app/GolfChannel.com, 4 p.m.
3rd Round — Golf Channel, 5 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 7 p.m.
Asian Tour
Philippine Open, The Manila Southwoods Golf and Country Club (Masters Course), Carmona, Cavite, Philippines
Final Round — Golf Channel app/GolfChannel.com, 9:30 p.m.
DP World Tour
DP World Tour Championship, Jumeirah Golf Estates (Earth Course), Dubai, United Arab Emirates
Final Round — Golf Channel, 1:30 a.m. (Sunday)
Mixed Martial Arts
UFC 334
Gane vs. Hokit, Madison Square Garden, New York, NY
Early Prelims — Paramount+, 5 p.m.
Prelims — Paramount+, 7 p.m.
Main Card — Paramount+, 9 p.m.
UFC 334: Gane vs. Hokit Pre-Fight Show — CBS Sports HQ, 4:30 p.m.
UFC 334: Gane vs. Hokit Post-Fight Show — Paramount+, midnight
NBA
Denver at New Orleans — Altitude//Gulf Coast Sports & Entertainment Network, 7 p.m.
Dallas at Cleveland — KFAA//WOIO/Rock Entertainment Sports Network/DAZN-Cleveland, 7:30 p.m.
Brooklyn at Memphis — NBA TV Canada//YES/DAZN-Brooklyn//DAZN-Memphis, 8 p.m.
Chicago at Minnesota — Chicago Sports Network//DAZN-Minnesota, 8 p.m.
Detroit at Miami — NBA TV//WMYD/DAZN-Detroit//WPLG, 8 p.m.
NBA Shot Clock: Games of the Week: 11/6-11/12 — NBA TV, 5 p.m.
The Association: Pregame — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: Postgame — NBA TV, 10;30 p.m.
Full Court — NBA TV, 11:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 3:30 a.m. (Sunday)
NBA G League
México City Capitanes at Laketown Squadron — Gulf Coast Sports & Entertainment Network, noon
Greensboro Swarm at Westchester Knicks — NBA TV//MSG Network, 3 p.m.
NFL
NFL Matchup: Week 10 — ESPN2, 8:30 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
NFL Stock Exchange — Fubo Sports Network, 11 a.m.
The Breakdown With Peyton and Kuechly — NFL Network, 11:30 a.m.
NHL
NHL Global Series
Finland Game, Veikkaus Arena, Helsinki, Finland
Seattle Kraken vs. Carolina Hurricanes — Sportsnet One//NHL Network//Hurricanes Hockey Network//Kraken Hockey Network (KING/KONG/Prime Video), 1 p.m.
NHL Tonight: Global Series Pregame — NHL Network, 12:30 p.m.
NHL Tonight: Global Series Postgame — NHL Network, 4 p.m.
Saturday Night Hockey
Winnipeg Jets at Chicago Blackhawks — Sportsnet//Chicago Sports Network, 3:30 p.m.
Colorado Avalanche at Montréal Canadiens — Sportsnet East/TVA Sports//Altitude 2/KTVD, 7 p.m.
Edmonton Oilers at Toronto Maple Leafs — Sportsnet (Ontario/Pacific/West)//NHL Network, 7 p.m.
Ottawa Senators at Pittsburgh Penguins — Sportsnet One/TVA Sports 2//SportsNet Pittsburgh, 7 p.m.
Calgary Flames at Los Angeles Kings — Sportsnet/TVA Sports//Angels Broadcast Television, 10 p.m.
Hockey Central Saturday — Sportsnet/Sportsnet One//NHL Network, 6:30 p.m.
Detroit at Tampa Bay — Detroit SportsNet//WXPX, 7 p.m.
Florida at St. Louis — WSFL//Blue Note+, 7 p.m.
Minnesota at Boston — Wild+//NESN, 7 p.m.
New Jersey at Washington — MSG Network//Monumental Sports Network, 7 p.m.
Philadelphia at Columbus — NBC Sports Philadelphia//Columbus Blue Jackets Hockey Network, 7 p.m.
Buffalo at Dallas — MSG Western New York//Prime Video-Dallas, 8 p.m.
San José at Utah — NBC Sports California//KUPX, 9 p.m.
New York Islanders at Anaheim — MSG SportsNet//KCOP/Prime Video-Anaheim, 10 p.m.
Top Shelf — NHL Network, 6 p.m.
On the Fly: Buffalo at Dallas Bonus Coverage — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly: San José at Utah Bonus Coverage — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Calgary at Los Angeles/New York Islanders at Anaheim Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Sunday)
NWSL Playoffs
Knockout Round
Semifinal, Audi Field, Washington, D.C.
Announcers: Kate Scott/Lori Lindsey//Lisa Carlin
Washington Spirit vs. Utah Royals — CBS/Paramount+, noon
Announcers: Poppy Miller/Jen Beatitie/Darian Jenkins
NWSL Postgame — CBS/Paramount+, 2 p.m.
Soccer
LatiNation Fútbol Club — SportsGrid, 8 a.m.
Fútbol W — ESPN2, 9 a.m.
Call It What You Want — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 4 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 9:30 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, midnight
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 10 a.m.
The Champion’s Edge with Bonnie Bernstein: Kim Ng: Breaking Barriers on the Diamond — ABC, 10:30 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 11 a.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 11:30 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
All The Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 3 p.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 3:30 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 3:30 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6:30 p.m.
Scoreboard Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 10 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
Contacto deportivo — Universo/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m (Sunday)
Tennis
ATP Tour
Stockholm Open, The Royal Tennis Hall, Stockholm, Sweden
Singles Final: Taylor Fritz vs. Thiago Agustin Tirante — Tennis Channel, 7 a.m.
WTA Tour
WTA Finals
Day 7, Indian Wells Tennis Center, Indian Wells, CA
Singles and Doubles Semifinals — Tennis Channel, 3 p.m.
Tennis Channel Live at the WTA Finals — Tennis Channel, 2:30 p.m.
ATP Tour
ATP Finals
Day 1, Inalpi Arena, Turin, Italy
Afternoon Session: Doubles
Harri Heliovaara/Henry Patten vs. Orlando Luz/Rafael Matos — Tennis Channel, 5:30 a.m. (Sunday)
UEFA Nations League
League Phase — Matchday 5
League B: Group B3, Fadil Vokrri Stadium, Pristina, Kosovo
Kosovo vs. Israel — Fox Soccer Plus, 8:50 a.m.
League A: Group A4, Ullevaal Stadion, Oslo, Norway
Norway vs. Wales — FS2/Fox One, 11:50 a.m.
League B: Group B2, Boris Paitchadze Dinamo Arena, Tbilisi, Georgia
Georgia vs. Hungary — Fox Soccer Plus, 11:50 a.m.
League A: Group A4, Estádio Municipal de Braga, Braga, Portugal
Portugal vs. Denmark — FS2/Fox One, 2:30 p.m.
League B: Group B4, Strawberry Arena, Solna, Sweden
Sweden vs. Bosnia and Herzegovina — Fox Soccer Plus, 2:30 p.m.
League B: Group B4, National Arena, Bucharest, Romania
Romania vs. Poland — Fubo Sports Network, 2:30 p.m.
USL League One
Championship, Mecklenburg County Sportsplex at Matthews, Matthews, NC
Charlotte Independence vs. AC Boise — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Women’s Super League
Matchday 10
Manchester United vs. Crystal Palace — CBS Sports Golazo Network, 7:45 a.m.
Chelsea vs. Manchester City — CBS Sports Network, 8:25 a.m.
Tottenham Hotspur vs. Everton — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
Brighton & Hove Albion vs. Liverpool — CBS Sports Golazo Network, 12:15 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Network, 8 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Network, 10:30 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, noon
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:15 p.m.
Wrestling
The post TV and streaming viewing picks for November 14, 2026: How to watch CONCACAF Nations League appeared first on Awful Announcing.