\u003cbody>\u003cdiv>\u003cp>\u003cimg src="https://img.particlenews.com/image.php?type=thumbnail_580x000&url=19eGbX_1H3niJlh00" alt="https://img.particlenews.com/image.php?url=19eGbX_1H3niJlh00" width="1662" height="1247" >\u003c/p>\u003cp>The Athens City-County Health Department and Ohio University are working together to investigate the source of an E. coli outbreak in Athens County which has infected 11 Ohio University students.\u003c/p>\u003cp>\u003cnbtemplate data-content="eyJhcGlLZXkiOiAiZDgxM2Q5Yzg3NTI3N2IzNWU0YzRmZDM0NTAyMjJkNmQiLCAiZGVzY3JpcHRpb24iOiAiU3Vic2NyaWJlIHRvIFRoZSBBdGhlbnMgTWVzc2VuZ2VyIiwgImV2ZW50IjogIm1wX3N1YnNjcmlwdGlvbl9idXR0b25fY2xpY2tfZXZlbnQiLCAidXJsIjogImh0dHBzOi8vYXBnMDMubmV3endhcmUuY29tL3NzNzB2Mi9hZGFtcy9ub25zdWJzY3JpYmVycy9jb3JlL3JhdGVsYW5kaW5nLmpzcD9lZGl0aW9uPVRBTSZkZWxNZXRocz1NLEkmcHJvbW89U1BFQ0lBTCIsICJtZWRpYUlkIjogMTU5MDk3NSwgInRpdGxlIjogIkF0aGVucyBDaXR5LUNvdW50eSBIZWFsdGggRGVwYXJ0bWVudCJ9" data-id="MediaPlatformAmplitudeButton">\u003c/nbtemplate>\u003c/p>\u003c/div>\u003c/body>