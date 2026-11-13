Holiday shoppers can park for free at the Bangs Avenue Garage every weekend in November and December. Free parking hours are Fridays from 6:00 p.m. to 2:00 a.m. and Saturdays and Sundays from 9:00 a.m. to 2:00 a.m. Valet parking is also available on Cookman Avenue. More information: https://t.co/iY1DjRYgi5

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