Off-peak metered parking rates are now in effect across Asbury Park; drivers can view current rates at this link. The Bangs Avenue Garage is free on weekends in November and December, starting November 1: Fridays 6:00 p.m. to 2:00 a.m., and Saturdays and Sundays 9:00 a.m. to 2:00 a.m. More information: https://t.co/wbiV54t6JA

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