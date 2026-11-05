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Yavapai County
⚠️ YCFD libraries closed Nov 26–27 for Thanksgiving
7 days ago
⚠️ YCFD libraries closed for Thanksgiving holiday
All YCFD library branches will be closed for the Thanksgiving holiday on:
- Thursday, November 26, 2026
- Friday, November 27, 2026
Regular hours will start again on Saturday, November 28, 2026.
If you need books, printing, or other in-person services, try to stop by before November 26 or plan your visit for November 28 or later.
More Info: Closed: Thanksgiving | Yavapai Library Network
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