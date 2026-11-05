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Yavapai County

⚠️ YCFD libraries closed Nov 26–27 for Thanksgiving

7 days ago
https://img.particlenews.com/image.php?url=3hcbF5_1Go696gw00

⚠️ YCFD libraries closed for Thanksgiving holiday

All YCFD library branches will be closed for the Thanksgiving holiday on:

  • Thursday, November 26, 2026
  • Friday, November 27, 2026

Regular hours will start again on Saturday, November 28, 2026.

If you need books, printing, or other in-person services, try to stop by before November 26 or plan your visit for November 28 or later.

More Info: Closed: Thanksgiving | Yavapai Library Network

This article includes content summarized and organized with AI tools, which can make mistakes. Learn more.

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