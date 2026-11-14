undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Animation & Comics
Japanese Animation TV Ranking, November 2-8
13 days ago
The marathon re-airing of the fourth season of the live-action A Solitary Gourmet series aired on TV Tokyo on Tuesday, November 3 at 5:50 p.m., and it earned a 5.3% rating.
|Sazae-san
|Fuji TV
|November 8 (Sun)
|18:30
|30 min.
|8.0
|Detective Conan
|NTV
|November 7 (Sat)
|18:00
|30 min.
|6.7
|Chibi Maruko-chan
|Fuji TV
|November 8 (Sun)
|18:00
|30 min.
|5.7
|The Apothecary Diaries
|NTV
|November 6 (Fri)
|23:30
|30 min.
|3.5
|The Vermilion Mask
|NTV
|November 7 (Sat)
|17:30
|30 min.
|3.3
|Doraemon
|TV Asahi
|November 7 (Sat)
|17:00
|30 min.
|2.7
|Dragon Ball Super: Beerus
|Fuji TV
|November 8 (Sun)
|23:15
|30 min.
|2.6
|As a Reincarnated Aristocrat, I'll Use My Appraisal Skill season 3
|TBS
|November 8 (Sun)
|23:40
|30 min.
|2.5
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba entire series rebroadcast
|Fuji TV
|November 8 (Sun)
|9:30
|30 min.
|2.4
|Crayon Shin-chan
|TV Asahi
|November 7 (Sat)
|16:30
|30 min.
|2.3
|Bluey
|NHK-E
|November 7 (Sat)
|8:10
|25 min.
|1.5
|Animated O-saru no George (Curious George)
|NHK-E
|November 7 (Sat)
|8:35
|25 min.
|1.5
|Oshiri Tantei
|NHK-E
|November 7 (Sat)
|9:00
|20 min.
|1.5
The television ratings above are an estimate of the percentage of the population that watch a given program, based on data from a survey of households in Japan's Kanto region. The ratings do not count recordings that viewers watch later.
Source: Video Research (Kanto region)