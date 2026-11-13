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Animation & Comics
North American Anime, Manga Releases, November 8-14
10 days ago
Anime Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|The Apothecary Diaries Season 2 BD Please
|Crunchyroll
|US$74.98
|November 10
|Call of the Night Season 2 BD Please
|Sentai Filmworks
|US$69.98
|November 10
|Genshiken 2 BD Please
|Media Blasters
|US$49.99
|November 10
|Sakon the Ventriloquist SDBD Please
|AnimEigo
|US$39.95
|November 10
Print Manga Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|Akane-banashi Graphic Novel (GN) 18 Please
|Viz Media
|US$11.99
|November 10
|Akira Failing in Love GN 5 Please
|Viz Media
|US$11.99
|November 10
|Albus Changes the World GN 1 Please
|Viz Media
|US$11.99
|November 10
|The Angel Next Door Spoils Me Rotten GN 5 Please
|Square Enix Manga
|US$12.99
|November 10
|The Apothecary Diaries GN 16 Please
|Square Enix Manga
|US$12.99
|November 10
|Ascendance of a Bookworm Part 2 GN 10 Please
|J-Novel Club
|US$15.99
|November 10
|Babanba Banban Vampire GN 1 Please
|Dark Horse
|US$13.99
|November 10
|The Barbarian's Bride GN 8 Please
|Seven Seas
|US$14.99
|November 10
|Campfire Cooking in Another World With My Absurd Skill GN 8 Please
|J-Novel Club
|US$15.99
|November 10
|Catalog of Wonders GN 6 Please
|Yen Press>/td>
|US$15.99
|November 10
|Chained Soldier GN 15 Please
|Yen Press
|US$13.00
|November 10
|From Villainess to Healer: I Know the Cheat to Change My Fate GN 1 Please
|J-Novel Club
|US$15.99
|November 10
|Girlfriend, Girlfriend Omnibus GN 6 Please
|Kodansha USA
|US$24.99
|November 10
|Given 10th Mix GN Please
|Viz Media
|US$12.99
|November 10
|Good Morning, Good Night, and See You Tomorrow. GN 1 Please
|Seven Seas
|US$14.99
|November 10
|Hima-Ten! GN 3 Please
|Viz Media
|US$11.99
|November 10
|History of the Kingdom of Orcsen: How the Barbarian Orcish Nation Came to Burn Down the Peaceful Elfland GN 2 Please
|Seven Seas
|US$13.99
|November 10
|How to Treat a Lady Knight Right GN 7 Please
|Kodansha USA
|US$15.99
|November 10
|I Want to Escape from Princess Lessons GN 6 Please
|Seven Seas
|US$13.99
|November 10
|I'm Fine With Being the Second Girlfriend GN 2 Please
|Seven Seas
|US$15.99
|November 10
|Imaizumi Brings All the Gals to His House GN 7 Please
|Seven Seas
|US$14.99
|November 10
|Issak Omnibus GN 8 Please
|Kodansha USA
|US$22.99
|November 10
|Kakuriyo: Bed & Breakfast for Spirits GN 12 Please
|Viz Media
|US$11.99
|November 10
|Let's Make a Harem in a Zombie World! GN 3 Please
|Seven Seas
|US$14.99
|November 10
|Let's Run an Inn on Dungeon Island! (In a World Ruled by Women) Omnibus GN 3-4 Please
|Seven Seas
|US$24.99
|November 10
|The Lord-Magear's Apprentice GN 2 Please
|Seven Seas
|US$13.99
|November 10
|Love at First Memory GN 4 Please
|Kodansha USA
|US$13.99
|November 10
|Mad Miniscape GN 2 Please
|Kodansha USA
|US$13.00
|November 10
|Mao GN 26 Please
|Viz Media
|US$11.99
|November 10
|The Marshal King GN 2 Please
|Viz Media
|US$11.99
|November 10
|Me and the Prez, Drinking Under the Stars GN 1 Please
|Seven Seas
|US$13.99
|November 10
|My Oh My, Atami-kun GN 4 Please
|Yen Press
|US$15.00
|November 10
|Nezumi's First Love GN 5 Please
|Vertical
|US$13.95
|November 10
|The Oblivious Girl and the Maidenly Man GN 2 Please
|Seven Seas
|US$14.99
|November 10
|One Piece GN 113 Please
|Viz Media
|US$11.99
|November 10
|Only I Know the World Is Ending and Getting Killed by Rampaging Beasts Only Makes Me Stronger GN 7 Please
|Seven Seas
|US$13.99
|November 10
|Our Aimless Nights GN 2 Please
|Ink Pop
|US$12.99
|November 10
|Our Aimless Nights GN 2 (hardcover) Please
|Ink Pop
|US$20.99
|November 10
|Pass the Monster Meat, Milady! GN 11 Please
|Kodansha USA
|US$12.99
|November 10
|Pokémon Adventures: Red and Blue Deluxe Edition GN 1 (hardcover) Please
|Viz Media
|US$23.99
|November 10
|Reincarnated as a Sword GN 18 Please
|Seven Seas
|US$13.99
|November 10
|Say Hello to Mr. Wallaby! GN 2 Please
|Kodansha USA
|US$14.99
|November 10
|Scattering His Virgin Bloom: Love Frenzy GN 4 Please
|Viz Media
|US$12.99
|November 10
|Seraph of the End GN 35 Please
|Viz Media
|US$11.99
|November 10
|Spacewalking With You GN 4 Please
|Kodansha USA
|US$13.99
|November 10
|Spring Storm and Monster GN 6 Please
|Yen Press
|US$13.00
|November 10
|Stalker Stalks Stalker GN 1 Please
|Square Enix Manga
|US$14.99
|November 10
|The Strongest Sage with the Weakest Crest GN 33 Please
|Square Enix Manga
|US$12.99
|November 10
|Tease Me Harder: A Sweet and Kinky Romance GN 4 Please
|Seven Seas
|US$15.99
|November 10
|Villainess Level 99: I May Be the Hidden Boss But I'm Not the Demon Lord GN 5 Please
|One Peace Books
|US$13.95
|November 10
|Wandance GN 14 Please
|Kodansha USA
|US$12.99
|November 10
|Wolfhound GN Please
|Seven Seas
|US$15.99
|November 10
|You Might As Well Be the One GN 2 Please
|Kodansha USA
|US$14.99
|November 10
|The Yum Cat, Nmeneko GN Please
|Vertical
|US$12.95
|November 10
Digital Manga Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|Akane-banashi GN 18 Please
|Viz Media
|US$6.99
|November 10
|Akira Failing in Love GN 5 Please
|Viz Media
|US$6.99
|November 10
|Albus Changes the World GN 1 Please
|Viz Media
|US$6.99
|November 10
|All Eyes on Nekoyashiki-kun! Notice Me, Not My Characters GN 3 Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|November 11
|The Angel Next Door Spoils Me Rotten GN 5 Please
|Square Enix Manga
|US$7.99
|November 10
|The Apothecary Diaries GN 16 Please
|Square Enix Manga
|US$7.99
|November 10
|Babanba Banban Vampire GN 1 Please
|Dark Horse
|US$7.99
|November 10
|Bread and My Dear Momo GNs 1-2 Please
|Coamix
|US$10.42 each
|November 12
|Chained Soldier GN 15 Please
|Yen Press
|US$6.99
|November 10
|City Hunter: From Today, City Hunter GNs 1-4 Please
|Coamix
|US$10.42 each
|November 12
|The Conqueror from a Dying Kingdom GN 8 Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|November 11
|Crybaby Love Song GN 8 Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|November 11
|Fantasy-world Dressmaker Sofia GNs 1-4 Please
|Coamix
|US$10.42 each
|November 12
|Giant Killing GN 60 Please
|Kodansha USA
|US$6.99
|November 10
|Given 10th Mix GN Please
|Viz Media
|US$6.99
|November 10
|Good Morning, Good Night, and See You Tomorrow. GN 1 Please
|Seven Seas
|US$9.99
|November 10
|Hima-Ten! GN 3 Please
|Viz Media
|US$6.99
|November 10
|History of the Kingdom of Orcsen: How the Barbarian Orcish Nation Came to Burn Down the Peaceful Elfland GN 2 Please
|Seven Seas
|US$9.99
|November 10
|I'll Never Set Foot in That House Again! GN 9 Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|November 11
|Imaizumi Brings All the Gals to His House GN 7 Please
|Seven Seas
|US$9.99
|November 10
|Infinite Dendrogram GN 15 Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|November 11
|Issak GNs 15-16 Please
|Kodansha USA
|US$10.99 each
|November 10
|Kakuriyo: Bed & Breakfast for Spirits GN 12 Please
|Viz Media
|US$6.99
|November 10
|KILLING ME / KILLING YOU GN 3 Please
|Seven Seas
|US$9.99
|November 10
|The Long Summer of August 31 GN 7 Please
|Seven Seas
|US$9.99
|November 10
|The Lord-Magear's Apprentice GN 2 Please
|Seven Seas
|US$9.99
|November 10
|Love at First Memory GN 4 Please
|Kodansha USA
|US$8.99
|November 10
|Mad Miniscape GN 2 Please
|Kodansha USA
|US$6.99
|November 10
|Manchuria Opium Squad GN 15 Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|November 10
|Meshinuma. GNs 1-14 Please
|Coamix
|US$10.42 each
|November 12
|Mao GN 26 Please
|Viz Media
|US$6.99
|November 10
|The Marshal King GN 2 Please
|Viz Media
|US$6.99
|November 10
|Me and the Prez, Drinking Under the Stars GN 1 Please
|Seven Seas
|US$6.99
|November 10
|My Oh My, Atami-kun GN 4 Please
|Yen Press
|US$6.99
|November 10
|My Tiny Senpai GN 7 Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|November 11
|Nemu the Corpse Bearer GN 1 Please
|Seven Seas
|US$9.99
|November 10
|NEMURUBAKA: Half-Awake Fools GN Please
|Seven Seas
|US$9.99
|November 10
|Nezumi's First Love GN 5 Please
|Kodansha USA
|US$8.99
|November 10
|The Oblivious Girl and the Maidenly Man GN 2 Please
|Seven Seas
|US$9.99
|November 10
|One Piece GN 113 Please
|Viz Media
|US$6.99
|November 10
|ONIMAI: I'm Now Your Sister! GN 11 Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|November 10
|Only I Know the World Is Ending and Getting Killed by Rampaging Beasts Only Makes Me Stronger GN 7 Please
|Seven Seas
|US$9.99
|November 10
|Otaku Elf GN 12 Please
|Seven Seas
|US$9.99
|November 10
|Our Aimless Nights GN 2 Please
|Ink Pop
|US$8.99
|November 10
|Pass the Monster Meat, Milady! GN 11 Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|November 10
|Say Hello to Mr. Wallaby! GN 2 Please
|Kodansha USA
|US$8.99
|November 10
|Scattering His Virgin Bloom: Love Frenzy GN 4 Please
|Viz Media
|US$6.99
|November 10
|Seraph of the End GN 35 Please
|Viz Media
|US$6.99
|November 10
|Servamp GN 24 Please
|Seven Seas
|US$9.99
|November 10
|Spacewalking With You GN 4 Please
|Kodansha USA
|US$8.99
|November 10
|Spring Storm and Monster GN 6 Please
|Yen Press
|US$6.99
|November 10
|Stalker Stalks Stalker GN 1 Please
|Square Enix Manga
|US$9.99
|November 10
|The Strongest Sage with the Weakest Crest GN 33 Please
|Square Enix Manga
|US$7.99
|November 10
|Villainess Level 99: I May Be the Hidden Boss But I'm Not the Demon Lord GN 5 Please
|One Peace Books
|US$9.99
|November 10
|Wandance GN 14 Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|November 10
|What's with the Bag, Kamiyama-san? GN 4 Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|November 11
|Wolfhound GN Please
|Seven Seas
|US$9.99
|November 10
|You Might As Well Be the One GN 2 Please
|Kodansha USA
|US$8.99
|November 10
|Your Honor! How About a 4 Year Sentence? GNs 1-4 Please
|Coamix
|US$10.42 each
|November 12
|The Yum Cat, Nmeneko GN Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|November 10
Print Novel Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|An Archdemon's Dilemma: How to Love Your Elf Bride Novel 20 Please
|J-Novel Club
|US$15.99
|November 10
|The Azure Sword, Slayer of Distortions Novel 2 Please
|Yen Press
|US$16.00
|November 10
|The Brilliant Healer's New Life in the Shadows Novel 8 Please
|J-Novel Club
|US$15.99
|November 10
|The Demon King Seems to Have Infiltrated the Hero's Party Novel 1 Please
|Yen Press
|US$16.00
|November 10
|Days with My Stepsister Novel 8 Please
|Yen Press
|US$16.00
|November 10
|The Executioner and Her Way of Life Novel 11 Please
|Yen Press
|US$16.00
|November 10
|High School DxD Novel 19 Please
|Yen Press
|US$16.00
|November 10
|Isekai Tensei: Recruited to Another World Novel 6 Please
|J-Novel Club
|US$24.99
|November 10
|I'll Become a Villainess Who Goes Down in History Novel 5 Please
|Yen Press
|US$16.00
|November 10
|Kusunoki's Garden of Gods Novel 5 Please
|Yen Press
|US$16.00
|November 10
|Magical Buffs: The Support Caster is Stronger Than He Realized! Novel 3 Please
|Seven Seas
|US$15.99
|November 10
|Magical Explorer Novel 12 Please
|Yen Press
|US$16.00
|November 10
|Making Magic: The Sweet Life of a Witch Who Knows an Infinite MP Loophole Novel 8 Please
|J-Novel Club
|US$15.99
|November 10
|On the Way Home After Defeating the Demon King Novel Please
|Yen Press
|US$16.00
|November 10
|Re:ZERO -Starting Life in Another World- Short Story Collection Novel Please
|Yen Press
|US$16.00
|November 10
|Rise of the Lowborn: Ascending the Ranks by Crushing Incompetent Nobles Novel 1 Please
|Yen Press
|US$16.00
|November 10
|The Story of the Moon Waiting for the Evening Novel 1 Please
|Yen Press
|US$16.00
|November 10
|Valkyrie Bullet Novel 1 Please
|Yen Press
|US$16.00
|November 10
|When It Rains, It Pours Novel Please
|Seven Seas
|US$15.99
|November 10
|The World's Strongest Witch Novel 3 Please
|Yen Press
|US$16.00
|November 10
Digital Novel Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|The Azure Sword, Slayer of Distortions Novel 2 Please
|Yen Press
|US$8.99
|November 10
|The Condemned Villainess Goes Back in Time and Aims to Become the Ultimate Villain Novel 9 Please
|Seven Seas
|US$9.99
|November 12
|Days with My Stepsister Novel 8 Please
|Yen Press
|US$8.99
|November 10
|The Demon King Seems to Have Infiltrated the Hero's Party Novel 1 Please
|Yen Press
|US$8.99
|November 10
|The Executioner and Her Way of Life Novel 11 Please
|Yen Press
|US$8.99
|November 10
|Fleet-Footed Dungeon Delver: Tune in for Magical Girls and Motion Blur! Novel 1 Please
|J-Novel Club
|US$7.99
|November 9
|High School DxD Novel 19 Please
|Yen Press
|US$8.99
|November 10
|I'll Become a Villainess Who Goes Down in History Novel 5 Please
|Yen Press
|US$8.99
|November 10
|Kusunoki's Garden of Gods Novel 5 Please
|Yen Press
|US$8.99
|November 10
|Magical Explorer Novel 12 Please
|Yen Press
|US$8.99
|November 10
|The Misfit of Demon King Academy Novel 13 Act 1 Please
|J-Novel Club
|US$7.99
|November 9
|On the Way Home After Defeating the Demon King Novel 6 Please
|Yen Press
|US$8.99
|November 10
|Re:ZERO -Starting Life in Another World- Short Story Collection Novel Please
|Yen Press
|US$8.99
|November 10
|Rise of the Lowborn: Ascending the Ranks by Crushing Incompetent Nobles Novel 1 Please
|Yen Press
|US$8.99
|November 10
|Royal Spirits Are a Royal Pain! Give Me a Regular Romance Novel 5 Please
|J-Novel Club
|US$7.99
|November 12
|Scooped Up by an S-Rank Adventurer! This White Mage Is One Heck of a Healer Novel 5 Please
|J-Novel Club
|US$7.99
|November 9
|The Story of the Moon Waiting for the Evening Novel 1 Please
|Yen Press
|US$8.99
|November 10
|A Tale of the Secret Saint ZERO Novel 6 Please
|Seven Seas
|US$9.99
|November 12
|Too Many Losing Heroines! Short Stories Novel Please
|Seven Seas
|US$9.99
|November 12
|Valkyrie Bullet Novel 1 Please
|Yen Press
|US$8.99
|November 10
|The Weakest Tamer Began a Journey to Pick Up Trash Novel 14 Please
|Seven Seas
|US$9.99
|November 12
|The World's Strongest Witch Novel 3 Please
|Yen Press
|US$8.99
|November 10
Audiobooks
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian Novel 9 Please
|Yen Press
|US$25.98
|November 10
|The Angel Next Door Spoils Me Rotten Novel 5 Please
|Yen Press
|US$25.98
|November 10
|Baccano! Novel 11 Please
|Yen Press
|US$25.98
|November 10
|Bofuri: I Don't Want to Get Hurt, so I'll Max Out My Defense. Novel 4 Please
|Yen Press
|US$25.98
|November 10
|I'm the Evil Lord of an Intergalactic Empire! Novel 11 Please
|Seven Seas
|US$24.99
|November 12
|The Misdeeds of an Extremely Arrogant Villain Aristocrat Novel 1 Please
|Seven Seas
|US$24.99
|November 12
|Orc Eroica Novel 4 Please
|Yen Press
|US$25.98
|November 10
|Secrets of the Silent Witch Novel 4.5 Please
|Yen Press
|US$25.98
|November 10
Video Game Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy Switch 2 game Please
|Nintendo
|US$69.99
|November 12
|Sonic Pico Park Switch 2, Switch, PS5, Xbox X|S, PC game Please
|Tecopark
|US$9.99
|November 12
Disclosure: Kadokawa World Entertainment (KWE), a wholly owned subsidiary of Kadokawa Corporation, is the majority owner of Anime News Network, LLC. Yen Press, BookWalker Global, and J-Novel Club are subsidiaries of KWE.